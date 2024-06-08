Що треба знати про всиновлення дітей під час війни: практичний вебінар від Фонду Ахметова

Як змінився процес усиновлення у воєнний час? Якими є особливості тимчасового влаштування дітей у цей період? Чому у деяких регіонах на всиновлення є черги?

Відповіді на ці та інші питання пролунали під час вебінару "Особливості усиновлення та встановлення опіки/піклування під час війни", організованому в рамках програми Фонду Ріната Ахметова.

Через повномасштабну війну змін зазнали чимало установчих документів про усиновлення. Відтак основна частина вебінару присвячена новим або оновленим пунктам закону у цій сфері. Зокрема, наразі спрощено процедуру оформлення опікунства родичами дитини. Натомість поставлено на паузу всиновлення людьми, які живуть за кордоном. Є поправки й у документах щодо дитячих будинків сімейного типу.

Ведучі вебінару - Валентина Березіна, начальниця відділу усиновлення та сімейних форм виховання Служби у справах дітей та сім'ї міста Києва, та Любов Лоріашвілі, психологиня, очільниця відділу Київського міського центру соціальних служб, - відповіли на чисельні питання "із зали".

Серед найцікавіших: чому люди, які перебувають на обліку як потенційні батьки-усиновлювачі, можуть почути, що "дітей на усиновлення немає"? Або, наприклад - чи можуть хрещені батьки стати опікунами дитини, яку хрестили? Також учасники поставили питання про юридичний казус із соціальними виплатами.

"Щиро дякую за тренінг! Про опіку, про нові закони, про закордонні справи з дітьми. Нове, доступно і все зрозуміло", - відгукнувся учасник.

До заходу доєдналося 277 слухачів. Серед них - керівники та фахівці служб у справах дітей та центрів соціальних служб, батьки-вихователі, прийомні батьки, опікуни й усиновителі та психологи.

Фонд Ахметова всі 18 років своєї роботи докладає зусиль до того, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки програмі "Сирітству - ні" вже понад 10 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини. Слідкуйте за анонсами вебінарів проекту: https://akhmetovfoundation.org/s/197e64