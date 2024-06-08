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Что нужно знать об усыновлении детей во время войны: практический вебинар от Фонда Ахметова

Суббота 08 июня 2024 19:21
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Что нужно знать об усыновлении детей во время войны: практический вебинар от Фонда Ахметова Что нужно знать об усыновлении детей во время войны: практический вебинар от Фонда Ахметова (фото: flickr)
Автор: Илона Свиридова

Как изменился процесс усыновления в военное время? Каковы особенности временного устройства детей в этот период? Почему в некоторых регионах на усыновление есть очереди?

Ответы на эти и другие вопросы прозвучали на вебинаре "Особенности усыновления и установления опеки/попечительства во время войны", организованном в рамках программы Фонда Рината Ахметова.

Из-за полномасштабной войны изменения претерпели немало учредительных документов об усыновлении. Основная часть вебинара посвящена новым или обновленным пунктам закона в этой сфере. В частности, упрощена процедура оформления попечительства родственниками ребенка. В то же время поставлено на паузу усыновления людьми, живущими за границей. Есть поправки и в документах по детским домам семейного типа.

Ведущие вебинара - Валентина Березина, начальник отдела усыновления и семейных форм воспитания Службы по делам детей и семьи города Киева, и Любовь Лориашвили, психологиня, руководитель отдела Киевского городского центра социальных служб, - ответили на многочисленные вопросы "из зала".

Среди самых интересных: почему люди, состоящие на учете как потенциальные родители-усыновители, могут услышать, что "детей на усыновление нет"? Или, например - могут ли крестные родители стать опекунами ребенка, которого крестили? Также участники задали вопрос о юридическом казусе с социальными выплатами.

"Искренне спасибо за тренинг! Об опеке, о новых законах, о иностранных делах с детьми. Новое, доступно и все понятно", - отозвался участник.

К мероприятию присоединилось 277 слушателей. Среди них – руководители и специалисты служб по делам детей и центров социальных служб, родители-воспитатели, приемные родители, опекуны и усыновители и психологи.

Фонд Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротство - нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи. Следите за анонсами вебинаров проекта: https://akhmetovfoundation.org/s/197e64

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