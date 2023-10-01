Що треба знати про "осінньо-зимовий" режим правил дорожнього руху

ПДР і законодавство

По суті, ПДР - перелік правил, які регулюють:

обов'язки водіїв транспортних засобів (ТЗ)

обов'язки пішоходів

технічні вимоги, визначені до ТЗ для забезпечення безпеки дорожнього руху

Вони встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України (у всі сезони). Саме на ПДР повинні ґрунтуватися інші нормативні акти, що стосуються особливостей руху на дорогах (перевезення спеціальних вантажів, експлуатації транс­портних засобів окремих видів, руху на закритій території тощо).

При цьому всі суспільні відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки регулює закон України "Про дорожній рух". Він також визначає права, обов'язки та відповідальність суб'єктів:

учасників дорожнього руху

міністерств

інших центральних органів виконавчої влади

об'єднань

підприємств

установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання

Підготовка проектів законів, нормативно-правових актів із питань дорожнього руху та його безпеки, а також відповідальності за їхнє порушення на території України належить до компетенції Кабінету міністрів.

Учасники дорожнього руху

Учасниками дорожнього руху (згідно із законодавством) є особи, які використовують автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди або інші місця, призначені для пересування людей та перевезення вантажів за допомогою транспортних засобів.

До учасників дорожнього руху належать:

водії транспортних засобів

пасажири транспортних засобів

пішоходи

особи, які рухаються в колісних кріслах

велосипедисти

погоничі тварин

Дорожній рух у холодні пори року

Самі по собі ПДР у чинній редакції є незмінними, проте деякі їхні положення свідчать про те, що дорожній рух навесні та влітку дещо відрізняється від "осінньо-зимового" періоду.

Йдеться, перш за все, про

скорочення світлового дня

погіршення видимості внаслідок погодних умов

випадання опадів на дорожнє полотно

Кожен досвідчений водій знає, що восени та взимку ризик аварій значно збільшується, адже темніє раніше, дороги часто бувають мокрими, обледенілими, засніженими, а негода - значно погіршує видимість під час руху.

Ближнє світло в "осінньо-зимовий" період

Згідно з пунктом 9.8 ПДР України, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах (в тому числі й двоколісних) поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні (ДХВ).

Таке правило діє цілодобово, тобто і в світлий час доби - також.

В оновленій редакції правил уточнюється, що ДХВ - "зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу та призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби".

За відсутності ходових вогнів у конструкції транспортного засобу водії повинні вмикати ближнє світло фар.

Кому ближнє світло вмикати треба завжди

Під час руху механічних транспортних засобів у світлу пору доби з метою позначення транспортного засобу, ближнє світло фар повинно бути увімкнене:

у колоні

на маршрутних транспортних засобах, що рухаються по смузі, позначеній дорожнім знаком "Дорога зі смугою для руху маршрутних ТЗ", назустріч загальному потоку транспортних засобів

на автобусах (мікроавтобусах), що здійснюють перевезення організованих груп дітей

на великовагових, великогабаритних транспортних засобах та транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів

на транспортному засобі, що буксирує

у тунелях

Якщо видимість на дорозі недостатня, допустиме також включення протитуманних фар і дальнього світла (якщо вони не сліплять інших водіїв).

Чи потрібно змінювати шини восени

Зміна пори року впливає, крім іншого, на "якість" доріг. Влітку вони найчастіше сухі, восени - з великою кількістю вологи й калюж, взимку - засніжені чи обледенілі. Для безпечного руху ТЗ, необхідно уважно стежити за станом шин. При цьому експерти радять змінювати їх, в залежності від сезону.

Восени варто уникати такого явища як аквапланування - коли автомобіль втрачає керування (контакт із дорогою) під час руху на покритій водою дорозі, або у довгій затяжній калюжі. Тут у нагоді стануть спеціальні "дощові" шини.

Вони зазвичай відрізняються малюнком протектора - центральною подовжньою глибокою канавкою і розгалуженими поперечними канавками. Такий тип шин допомагає швидше видаляти надлишок води, яка в них накопичується, так що ТЗ не втрачає контакту з поверхнею.

Коли переходити на зимові шини

Ані у ПДР, ані в інших законодавчих нормативних актах наразі не прописані конкретні часові рамки, терміни чи умови, за яких ТЗ потрібно "перевзувати" у зимові шини. Водночас у підпункті 31.4.5 ПДР радять ставити шини, які відповідають стану дорожнього полотна (дощ, сніг, іній, ожеледиця).

На початку поточного року низка народних депутатів зробили спробу перейняти досвід країн Європи та зробити наявність зимової гуми в Україні обов'язковою. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект №8369, який мав би заборонити участь у дорожньому русі з 1 листопада по 31 березня:

транспортних засобів, які мають максимальну технічно допустиму масу не більше ніж 3,5 тонни, які не обладнані усесезонними та/або зимовими шинами на всіх колесах ТЗ

транспортних засобів, які мають максимальну технічно допустиму масу більше ніж 3,5 тонни, які не обладнані зимовими шинами на всіх колесах ТЗ

Цю ініціативу парламент поки що не розглянув.

Отже, виходячи з досвіду водіїв і рекомендацій виробників гуми, наразі українцям варто змінювати шини на зимові після того, як середньодобова температура повітря триматиметься нижче, ніж плюс 7 градусів за Цельсієм (оскільки літні покришки на холоді можуть "задубіти" й перетворитися на слизьку пластмасу).

Що відомо про шиповані шини

Зимові шини умовно діляться на:

європейські (призначені для м'яких зим із частими відлигами та дощами)

скандинавські або "арктичні" (призначені для морозів і засніжених доріг)

Шипованими можуть бути тільки шини "арктичної" категорії. Зимова гума, створена під шипування, має спеціальний малюнок і глибину протектора, а також залишені місця для гнізда під шип.

Фахівці радять ставити шиповані шини тоді, коли транспортний засіб регулярно рухається дорогами, вкритими кригою (обледенілими).

Водночас шиповані шини мають низку недоліків:

є гучнішими, ніж звичайні

"вигризають" з асфальту найдрібніший кам'яний пил, шкідливий для здоров'я (тому шипи заборонені у багатьох країнах Європи).

істотно обтяжують колеса

Дорожні знаки

Дорожні знаки, згідно з ПДР, поділяються на:

попереджувальні знаки

знаки пріоритету

заборонні знаки

наказові знаки

інформаційно-вказівні знаки

знаки сервісу

Крім того, на дорогах України до знаків можуть додаватися спеціальні таблички, що уточнюють для водіїв різні "нюанси" (відстань до об'єкта, зону, напрямок чи час дії того чи іншого знака, вид транспортного засобу тощо).

Саме серед табличок є ті, що вказують на дію дорожнього знака за умови тієї чи іншої погоди (яка найбільш імовірна саме в "осінньо-зимовий" період). Йдеться, наприклад, про:

табличку 7.12 "Ожеледиця" - дія знака поширюється тільки на зимовий період часу, коли проїзна частина може бути слизькою

табличку 7.13 "Вологе покриття" - дія знака поширюється на період, коли покриття проїзної частини вологе чи мокре

Існують також таблички 7.4.1 - 7.4.7 "Час дії", які вказують на дію знака в конкретні дні тижня, святкові чи робочі дні, час доби, години тощо.

Скріншот