Что нужно знать об "осенне-зимнем" режиме правил дорожного движения

Все водители знают, что "осенне-зимний" период существенно усложняет движение транспортных средств. Речь идет, прежде всего, об ухудшении погодных условий и сокращении светового дня.
РБК-Украина (Styler) рассказывает, изменяются ли Правила дорожного движения (ПДД) в зависимости от сезона, и на что шоферам следует обратить внимание после наступления холодов.
При подготовке материала были использованы источники: Правила дорожного движения 2023, закон Украины "О дорожном движении", проект закона №8369 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по безопасности транспортных средств, сайт rosava.com.
По сути, ПДД - перечень правил, регулирующих:
Они устанавливают единый порядок дорожного движения по всей территории Украины (во все сезоны). Именно на ПДД должны основываться другие нормативные акты, касающиеся особенностей движения на дорогах (перевозки специальных грузов, эксплуатации транспортных средств отдельных видов, движения на закрытой территории и т.д.).
При этом все общественные отношения в сфере дорожного движения и их безопасности регулирует закон Украины "О дорожном движении". Он также определяет права, обязанности и ответственность субъектов:
Подготовка проектов законов, нормативно правовых актов по вопросам дорожного движения и его безопасности, а также ответственности за их нарушение на территории Украины относится к компетенции Кабинета министров.
Участниками дорожного движения (согласно законодательству) являются лица, использующие автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды или другие места, предназначенные для передвижения людей и перевозки грузов с помощью транспортных средств.
К участникам дорожного движения относятся:
Сами по себе ПДД в действующей редакции неизменны, однако некоторые их положения свидетельствуют о том, что дорожное движение весной и летом несколько отличается от "осенне-зимнего" периода.
Речь идет, прежде всего:
Каждый опытный водитель знает, что осенью и зимой риск аварий значительно увеличивается, ведь темнеет раньше, дороги часто бывают мокрыми, обледеневшими, заснеженными, а непогода значительно ухудшает видимость во время движения.
Согласно пункту 9.8 ПДД Украины, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах (в том числе двухколесных) вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни (ДХВ).
Такое правило действует круглосуточно, то есть и в светлое время суток - тоже.
В обновленной редакции правил уточняется, что ДХВ - "внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток".
При отсутствии ходовых огней в конструкции транспортного средства водители должны включать ближний свет фар.
Во время движения механических транспортных средств в светлое время суток с целью обозначения транспортного средства, ближний свет фар должен быть включен:
Если видимость на дороге недостаточна, допустимо включение противотуманных фар и дальнего света (если они не слепят других водителей).
Смена времени года влияет, помимо прочего, на "качество" дорог. Летом они чаще всего сухие, осенью - с большим количеством влаги и луж, зимой - заснеженные или обледеневшие. Для безопасного движения ТС необходимо внимательно следить за состоянием шин. При этом эксперты советуют менять их в зависимости от сезона.
Осенью следует избегать такого явления как аквапланирование - когда автомобиль теряет управление (контакт с дорогой) во время движения на покрытой водой дороге или в длинной затяжной луже. Здесь пригодятся специальные "дождевые" шины.
Они обычно отличаются рисунком протектора - центральной продольной глубокой канавкой и разветвленными поперечными канавками. Такой тип шин помогает быстрее удалять избыток накапливающейся в них воды, так что ТС не теряет контакта с поверхностью.
Ни в ПДД, ни в других законодательных нормативных актах не прописаны конкретные временные рамки, сроки или условия, при которых ТС нужно "переобувать" в зимние шины. В то же время в подпункте 31.4.5 ПДД советуют ставить шины, соответствующие состоянию дорожного полотна (дождь, снег, иней, гололедица).
В начале текущего года ряд народных депутатов предприняли попытку перенять опыт стран Европы и сделать наличие зимней резины в Украине обязательным. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №8369, который должен был бы запретить участие в дорожном движении с 1 ноября по 31 марта:
Эту инициативу парламент пока не рассмотрел.
Итак, исходя из опыта водителей и рекомендаций производителей резины, сейчас украинцам следует менять шины на зимние после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже плюс 7 градусов по Цельсию (поскольку летние покрышки на холоде могут "задубеть" и превратиться в скользкую пластмассу).
Зимние шины условно делятся на:
Шипованными могут быть только шины "арктической" категории. Зимняя резина, созданная под шипование, имеет специальный рисунок и глубину протектора, а также оставленные места для гнезда под шип.
Специалисты советуют ставить шипованные шины тогда, когда транспортное средство регулярно двигается по дорогам, покрытым льдом (обледеневшим).
В то же время шипованные шины имеют ряд недостатков:
Дорожные знаки, согласно ПДД, делятся на:
Кроме того, на дорогах Украины к знакам могут добавляться специальные таблички, уточняющие для водителей разные "нюансы" (расстояние до объекта, зону, направление или время действия того или иного знака, вид транспортного средства и т.д.).
Именно среди табличек есть те, что указывают на действие дорожного знака при условии той или иной погоды (которая наиболее вероятна именно в "осенне-зимний" период). Речь идет, например:
Существуют также таблички 7.4.1 - 7.4.7 "Время действия", указывающие действие знака в конкретные дни недели, праздничные или рабочие дни, время суток, часы и т.д.
Напомним, ранее мы рассказывали, за что водителей на дорогах Украины наказывают более 40 тысячами штрафа и лишением прав.
Читайте также, что нужно сделать с автомобилем в начале осени.