Что нужно знать об "осенне-зимнем" режиме правил дорожного движения

ПДД и законодательство

По сути, ПДД - перечень правил, регулирующих:

обязанности водителей транспортных средств (ТС)

обязанности пешеходов

технические требования, определенные по ТС для обеспечения безопасности дорожного движения

Они устанавливают единый порядок дорожного движения по всей территории Украины (во все сезоны). Именно на ПДД должны основываться другие нормативные акты, касающиеся особенностей движения на дорогах (перевозки специальных грузов, эксплуатации транспортных средств отдельных видов, движения на закрытой территории и т.д.).

При этом все общественные отношения в сфере дорожного движения и их безопасности регулирует закон Украины "О дорожном движении". Он также определяет права, обязанности и ответственность субъектов:

участников дорожного движения

министерств

других центральных органов исполнительной власти

объединений

предприятий

учреждений и организаций независимо от форм собственности и хозяйствования

Подготовка проектов законов, нормативно правовых актов по вопросам дорожного движения и его безопасности, а также ответственности за их нарушение на территории Украины относится к компетенции Кабинета министров.

Участники дорожного движения

Участниками дорожного движения (согласно законодательству) являются лица, использующие автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды или другие места, предназначенные для передвижения людей и перевозки грузов с помощью транспортных средств.

К участникам дорожного движения относятся:

водители транспортных средств

пассажиры транспортных средств

пешеходы

лица, двигающиеся в колесных креслах

велосипедисты

погонщики животных

Дорожное движение в холодное время года

Сами по себе ПДД в действующей редакции неизменны, однако некоторые их положения свидетельствуют о том, что дорожное движение весной и летом несколько отличается от "осенне-зимнего" периода.

Речь идет, прежде всего:

о сокращении светового дня

об ухудшении видимости вследствие погодных условий

о выпадении осадков на дорожное полотно

Каждый опытный водитель знает, что осенью и зимой риск аварий значительно увеличивается, ведь темнеет раньше, дороги часто бывают мокрыми, обледеневшими, заснеженными, а непогода значительно ухудшает видимость во время движения.

Ближний свет в "осенне-зимний" период

Согласно пункту 9.8 ПДД Украины, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах (в том числе двухколесных) вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни (ДХВ).

Такое правило действует круглосуточно, то есть и в светлое время суток - тоже.

В обновленной редакции правил уточняется, что ДХВ - "внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток".

При отсутствии ходовых огней в конструкции транспортного средства водители должны включать ближний свет фар.

Кому ближний свет включать нужно всегда

Во время движения механических транспортных средств в светлое время суток с целью обозначения транспортного средства, ближний свет фар должен быть включен:

в колонне

на маршрутных транспортных средствах, двигающихся по полосе, обозначенной дорожным знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных ТС", навстречу общему потоку транспортных средств

на автобусах (микроавтобусах), осуществляющих перевозку организованных групп детей

на тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средствах и транспортных средствах, осуществляющих дорожную перевозку опасных грузов

на транспортном средстве, которое буксирует

в туннелях

Если видимость на дороге недостаточна, допустимо включение противотуманных фар и дальнего света (если они не слепят других водителей).

Нужно ли менять шины осенью

Смена времени года влияет, помимо прочего, на "качество" дорог. Летом они чаще всего сухие, осенью - с большим количеством влаги и луж, зимой - заснеженные или обледеневшие. Для безопасного движения ТС необходимо внимательно следить за состоянием шин. При этом эксперты советуют менять их в зависимости от сезона.

Осенью следует избегать такого явления как аквапланирование - когда автомобиль теряет управление (контакт с дорогой) во время движения на покрытой водой дороге или в длинной затяжной луже. Здесь пригодятся специальные "дождевые" шины.

Они обычно отличаются рисунком протектора - центральной продольной глубокой канавкой и разветвленными поперечными канавками. Такой тип шин помогает быстрее удалять избыток накапливающейся в них воды, так что ТС не теряет контакта с поверхностью.

Когда переходить на зимние шины

Ни в ПДД, ни в других законодательных нормативных актах не прописаны конкретные временные рамки, сроки или условия, при которых ТС нужно "переобувать" в зимние шины. В то же время в подпункте 31.4.5 ПДД советуют ставить шины, соответствующие состоянию дорожного полотна (дождь, снег, иней, гололедица).

В начале текущего года ряд народных депутатов предприняли попытку перенять опыт стран Европы и сделать наличие зимней резины в Украине обязательным. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №8369, который должен был бы запретить участие в дорожном движении с 1 ноября по 31 марта:

транспортных средств, имеющих максимальную технически допустимую массу не более 3,5 тонн, не оборудованных всесезонными и/или зимними шинами на всех колесах ТС

транспортных средств, имеющих максимальную технически допустимую массу более 3,5 тонн, не оборудованных зимними шинами на всех колесах ТС

Эту инициативу парламент пока не рассмотрел.

Итак, исходя из опыта водителей и рекомендаций производителей резины, сейчас украинцам следует менять шины на зимние после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже плюс 7 градусов по Цельсию (поскольку летние покрышки на холоде могут "задубеть" и превратиться в скользкую пластмассу).

Что известно о шипованных шинах

Зимние шины условно делятся на:

европейские (предназначены для мягких зим с частыми оттепелями и дождями)

скандинавские или "арктические" (предназначены для морозов и заснеженных дорог)

Шипованными могут быть только шины "арктической" категории. Зимняя резина, созданная под шипование, имеет специальный рисунок и глубину протектора, а также оставленные места для гнезда под шип.

Специалисты советуют ставить шипованные шины тогда, когда транспортное средство регулярно двигается по дорогам, покрытым льдом (обледеневшим).

В то же время шипованные шины имеют ряд недостатков:

они громче, чем обычные

"выгрызают" из асфальта мельчайшую каменную пыль, вредную для здоровья (поэтому шипы запрещены во многих странах Европы).

существенно утяжеляют колеса

Дорожные знаки

Дорожные знаки, согласно ПДД, делятся на:

предупреждающие знаки

знаки приоритета

запретительные знаки

приказные знаки

информационно-указательные знаки

знаки сервиса

Кроме того, на дорогах Украины к знакам могут добавляться специальные таблички, уточняющие для водителей разные "нюансы" (расстояние до объекта, зону, направление или время действия того или иного знака, вид транспортного средства и т.д.).

Именно среди табличек есть те, что указывают на действие дорожного знака при условии той или иной погоды (которая наиболее вероятна именно в "осенне-зимний" период). Речь идет, например:

о табличке 7.12 "Ожеледица" - действие знака распространяется только на зимний период времени, когда проезжая часть может быть скользкой

о табличке 7.13 "Влажное покрытие" - действие знака распространяется на период, когда покрытие проезжей части влажное или мокрое

Существуют также таблички 7.4.1 - 7.4.7 "Время действия", указывающие действие знака в конкретные дни недели, праздничные или рабочие дни, время суток, часы и т.д.

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