Що треба знати про дефіцит заліза в організмі: кому він загрожує

Дефіцит заліза зараз дуже поширене явище в українців. І коли лікар за висновком аналізів говорить, що в організмі бракує заліза, багато людей лякаються.

Що таке дефіцит заліза, кому він загрожує та як себе убезпечити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дієтолога Ольгу Безуглу в Instagram.

Що таке дефіцит заліза

Це стан, що може вплинути на кожного, від малюка до дорослого, і мати далекосяжні наслідки для нашого здоров'я. Бо це патологічний стан, при якому в організмі людини знижується рівень заліза, і відповідно зменшується кількість гемоглобіну в крові.

При залізодефіцитних станах у більшості людей розвивається залізодефіцитна анемія і тканинний дефіцит заліза.

Загальні ознаки:

Слабкість

Підвищена втомлюваність

Блідість шкіри та синюватість склер

Ламкість, розшарування, поперечна посмугованність нігтів

Сухість та і стоншення шкіри, поява тріщин в кутиках рота, симптом брудних ліктів

Випадіння волосся

Задишка

Біль у серці, тахікардія

Запаморочення, дзвін у вухах, головний біль, сонливість, втрата свідомості

Порушення смаку (потяг до вживання незвичних продуктів)

Спотворення нюху (потяг до запахів нафталіну, бензину, фарб)

Чому організм втрачає залізо

Харчування та споживання:

Обмеження в раціоні - вегетаріанство, веганство та інші дієти, які не включають достатньо джерел заліза

Погіршення засвоювання заліза:

Медичні стани: целіакія, атрофічний гастрит, інфекції, такі як Helicobacter pylori

Медичні втручання: баріатрична хірургія, ліки, наприклад які знижують кислотність шлунка

Генетичні умови: рідкісні розлади, такі як IRIDA.

Збільшення втрати заліза:

Менструація та вагітність: важкі менструації, потреби під час вагітності та лактації

Медичні умови: захворювання шлунково-кишкового тракту, рак кишківника, гемосидероз

Втрата крові: хірургічні операції, гастроінтестинальні телеангіектазії, кровотечі

Процедури: часте здавання крові, гемодіаліз

Чому це важливо

Залізо відіграє критичну роль у формуванні гемоглобіну, який переносить кисень до всіх клітин тіла. Без достатнього заліза ми можемо відчувати втому, зниження працездатності та інші симптоми анемії.

Що робити при дефіциті заліза

Перевірте ваш раціон: збалансоване харчування з достатньою кількістю заліза є ключовим.

Оцінка стану здоров’я: Якщо ви підозрюєте дефіцит заліза, консультуйтеся з лікарем для подальшої діагностики та лікування. Діагноз ставлять на основі лабораторних досліджень.



"Запам’ятайте, правильний підхід до харчування та своєчасне виявлення можуть запобігти багатьом проблемам, пов’язаним з дефіцитом заліза. Будьте здорові та уважні до сигналів вашого тіла!" - радить фахівець.