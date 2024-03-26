Що треба знати про дефіцит заліза в організмі: кому він загрожує
Дефіцит заліза зараз дуже поширене явище в українців. І коли лікар за висновком аналізів говорить, що в організмі бракує заліза, багато людей лякаються.
Що таке дефіцит заліза, кому він загрожує та як себе убезпечити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дієтолога Ольгу Безуглу в Instagram.
Що таке дефіцит заліза
Це стан, що може вплинути на кожного, від малюка до дорослого, і мати далекосяжні наслідки для нашого здоров'я. Бо це патологічний стан, при якому в організмі людини знижується рівень заліза, і відповідно зменшується кількість гемоглобіну в крові.
При залізодефіцитних станах у більшості людей розвивається залізодефіцитна анемія і тканинний дефіцит заліза.
Загальні ознаки:
- Слабкість
- Підвищена втомлюваність
- Блідість шкіри та синюватість склер
- Ламкість, розшарування, поперечна посмугованність нігтів
- Сухість та і стоншення шкіри, поява тріщин в кутиках рота, симптом брудних ліктів
- Випадіння волосся
- Задишка
- Біль у серці, тахікардія
- Запаморочення, дзвін у вухах, головний біль, сонливість, втрата свідомості
- Порушення смаку (потяг до вживання незвичних продуктів)
- Спотворення нюху (потяг до запахів нафталіну, бензину, фарб)
Чому організм втрачає залізо
Харчування та споживання:
- Обмеження в раціоні - вегетаріанство, веганство та інші дієти, які не включають достатньо джерел заліза
Погіршення засвоювання заліза:
- Медичні стани: целіакія, атрофічний гастрит, інфекції, такі як Helicobacter pylori
- Медичні втручання: баріатрична хірургія, ліки, наприклад які знижують кислотність шлунка
- Генетичні умови: рідкісні розлади, такі як IRIDA.
Збільшення втрати заліза:
- Менструація та вагітність: важкі менструації, потреби під час вагітності та лактації
- Медичні умови: захворювання шлунково-кишкового тракту, рак кишківника, гемосидероз
- Втрата крові: хірургічні операції, гастроінтестинальні телеангіектазії, кровотечі
- Процедури: часте здавання крові, гемодіаліз
Чому це важливо
Залізо відіграє критичну роль у формуванні гемоглобіну, який переносить кисень до всіх клітин тіла. Без достатнього заліза ми можемо відчувати втому, зниження працездатності та інші симптоми анемії.
Що робити при дефіциті заліза
Перевірте ваш раціон: збалансоване харчування з достатньою кількістю заліза є ключовим.
Оцінка стану здоров’я: Якщо ви підозрюєте дефіцит заліза, консультуйтеся з лікарем для подальшої діагностики та лікування. Діагноз ставлять на основі лабораторних досліджень.
"Запам’ятайте, правильний підхід до харчування та своєчасне виявлення можуть запобігти багатьом проблемам, пов’язаним з дефіцитом заліза. Будьте здорові та уважні до сигналів вашого тіла!" - радить фахівець.
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