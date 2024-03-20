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В яких продуктах найбільше холестерину: ми їмо їх щодня

Середа 20 березня 2024 20:45
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В яких продуктах найбільше холестерину: ми їмо їх щодня У яких продуктах багато холестерину (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Ольга Безугла

Холестерин є жироподібною речовиною, яка відіграє важливу роль у нашому організмі, зокрема, є необхідною для побудови клітинних мембран та вироблення деяких гормонів. Однак вживати продукти з холестерином потрібно в обмеженій кількості, оскільки надлишок може викликати проблеми зі здоров'ям.

У яких продуктах, які ми їмо щодня, найбільше холестерину, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольги Безуглої в Instagram.

Для чого організму потрібен холестерин

За словами фахівця, наш організм дійсно потребує холестерину для формування здорових клітин. Важливо знати, що більша частина необхідного нам холестерину виробляється самим організмом, і лише невелика частина має надходити з їжі.

Надлишок холестерину, зокрема ліпопротеїнів низької щільності (LDL, або "поганого" холестерину), може сприяти розвитку серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт міокарда та інсульт.

Основну увагу в раціоні варто зосередити на обмеженні споживання насичених і трансжирів, оскільки вони можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину і відповідно, ризик розвитку проблем зі здоров'ям.

У яких продуктах дуже багато холестерину

Насичені жири зазвичай знаходяться в продуктах тваринного походження, таких як м'ясо та молочні продукти, а також у деяких рослинних жирах, наприклад, у кокосовій олій.

А ось трансжири містяться в перероблених харчових продуктах, таких як маргарин, фастфуд, солодощі та випічка.

Кількість холестерину на 100 г продукту

  • Варені раки - 137 мг
  • Печінка смажена яловича - 381 мг
  • Смажені кальмари - 260 мг
  • Яєчний омлет - 313 мг
  • Круасан з яйцем, сиром та шинкою - 140 мг
  • Телячі мізки - 3100 мг
  • Топлене масло - 256 мг
  • Креветки - 323 мг
  • Шоколадний мус - 140 мг
  • Смажена телятина - 135 мг

В яких продуктах найбільше холестерину: ми їмо їх щодня

Скриншот

Ольга Безугла радить замість трансжирів у раціон продукти, багаті на ненасичені жири, такі як:

  • Авокадо
  • Баклажани
  • Оливкова олія
  • Вівсяні висівки
  • Квасоля
  • Лосось
  • Чорниця
  • Часник

"Ці продукти сприяють підтримці здоров’я серцево-судинної системи, зокрема завдяки вмісту ненасичених жирів, які можуть допомогти знизити рівень "поганого" холестерину (LDL) і підвищити "хороший" холестерин (HDL)", - пояснює дієтолог.

Вона наголошує, що хоча холестерин є важливою речовиною для організму, ключовим для здоров'я серцево-судинної системи є контроль споживання насичених і трансжирів, а не лише обмеження загальної кількості холестерину в раціоні.

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