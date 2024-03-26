Что нужно знать о дефиците железа в организме: кому он угрожает
Дефицит железа сейчас очень распространенное явление у украинцев. И когда врач по выводу анализов говорит, что в организме не хватает железа, многие пугаются.
Что такое дефицит железа, кому он угрожает и как себя обезопасить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Ольгу Безуглу в Instagram.
Что такое дефицит железа
Это состояние, которое может повлиять на каждого, от малыша до взрослого и иметь далеко идущие последствия для нашего здоровья. Это патологическое состояние, при котором в организме человека снижается уровень железа, и соответственно уменьшается количество гемоглобина в крови.
При железодефицитных состояниях у большинства людей развивается железодефицитная анемия и тканевый дефицит железа.
Общие признаки:
- Слабость
- Повышенная утомляемость
- Бледность кожи и синеватость склер
- Ломкость, расслоение, поперечная полосатость ногтей
- Сухость и истончение кожи, появление трещин в уголках рта, симптом грязных локтей
- Выпадение волос
- Одышка
- Боль в сердце, тахикардия
- Головокружение, звон в ушах, головная боль, сонливость, потеря сознания
- Нарушение вкуса (влечение к употреблению необычных продуктов)
- Искажение обоняния (влечение к запахам нафталина, бензина, красок)
Почему организм теряет железо
Питание и потребление:
- Ограничения в рационе – вегетарианство, веганство и другие диеты, не включающие достаточно источников железа
Ухудшение усвоения железа:
- Медицинские состояния: целиакия, атрофический гастрит, инфекции, такие как Helicobacter pylori
- Медицинские вмешательства: бариатрическая хирургия, лекарства, например снижающие кислотность желудка
- Генетические условия: редкие нарушения, такие как IRIDA.
Увеличение потери железа:
- Менструация и беременность: тяжелые менструации, потребности во время беременности и кормления грудью.
- Медицинские условия: заболевания желудочно-кишечного тракта, рак кишечника, гемосидероз
- Потеря крови: хирургические операции, гастроинтестинальные телеангиэктазии, кровотечения.
- Процедуры: частая сдача крови, гемодиализ
Почему это важно
Железо играет критическую роль в формировании гемоглобина, который переносит кислород ко всем клеткам тела. Без достаточного железа мы можем испытывать усталость, понижение работоспособности и другие симптомы анемии.
Что делать при дефиците железа
Проверьте ваш рацион: сбалансированное питание с достаточным количеством железа является ключевым.
Оценка состояния здоровья Если вы подозреваете дефицит железа, консультируйтесь с врачом для дальнейшей диагностики и лечения. Диагноз ставят на базе лабораторных исследований.
"Запомните, правильный подход к питанию и своевременное обнаружение могут предотвратить многие проблемы, связанные с дефицитом железа. Будьте здоровы и внимательны к сигналам вашего тела!" – советует специалист.
Раньше мы писали, что кардиолог назвала важные для организма и сердца анализы.
А еще рассказывали о том, в каких популярных продуктах больше всего холестерина.