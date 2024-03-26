ua en ru
Вт, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что нужно знать о дефиците железа в организме: кому он угрожает

Вторник 26 марта 2024 19:21
UA EN RU
Что нужно знать о дефиците железа в организме: кому он угрожает Что нужно знать о дефиците железа в организме (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Ольга Безуглая

Дефицит железа сейчас очень распространенное явление у украинцев. И когда врач по выводу анализов говорит, что в организме не хватает железа, многие пугаются.

Что такое дефицит железа, кому он угрожает и как себя обезопасить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Ольгу Безуглу в Instagram.

Что такое дефицит железа

Это состояние, которое может повлиять на каждого, от малыша до взрослого и иметь далеко идущие последствия для нашего здоровья. Это патологическое состояние, при котором в организме человека снижается уровень железа, и соответственно уменьшается количество гемоглобина в крови.

При железодефицитных состояниях у большинства людей развивается железодефицитная анемия и тканевый дефицит железа.

Общие признаки:

  • Слабость
  • Повышенная утомляемость
  • Бледность кожи и синеватость склер
  • Ломкость, расслоение, поперечная полосатость ногтей
  • Сухость и истончение кожи, появление трещин в уголках рта, симптом грязных локтей
  • Выпадение волос
  • Одышка
  • Боль в сердце, тахикардия
  • Головокружение, звон в ушах, головная боль, сонливость, потеря сознания
  • Нарушение вкуса (влечение к употреблению необычных продуктов)
  • Искажение обоняния (влечение к запахам нафталина, бензина, красок)

Почему организм теряет железо

Питание и потребление:

  • Ограничения в рационе – вегетарианство, веганство и другие диеты, не включающие достаточно источников железа

Ухудшение усвоения железа:

  • Медицинские состояния: целиакия, атрофический гастрит, инфекции, такие как Helicobacter pylori
  • Медицинские вмешательства: бариатрическая хирургия, лекарства, например снижающие кислотность желудка
  • Генетические условия: редкие нарушения, такие как IRIDA.

Увеличение потери железа:

  • Менструация и беременность: тяжелые менструации, потребности во время беременности и кормления грудью.
  • Медицинские условия: заболевания желудочно-кишечного тракта, рак кишечника, гемосидероз
  • Потеря крови: хирургические операции, гастроинтестинальные телеангиэктазии, кровотечения.
  • Процедуры: частая сдача крови, гемодиализ

Почему это важно

Железо играет критическую роль в формировании гемоглобина, который переносит кислород ко всем клеткам тела. Без достаточного железа мы можем испытывать усталость, понижение работоспособности и другие симптомы анемии.

Что делать при дефиците железа

Проверьте ваш рацион: сбалансированное питание с достаточным количеством железа является ключевым.

Оценка состояния здоровья Если вы подозреваете дефицит железа, консультируйтесь с врачом для дальнейшей диагностики и лечения. Диагноз ставят на базе лабораторных исследований.

"Запомните, правильный подход к питанию и своевременное обнаружение могут предотвратить многие проблемы, связанные с дефицитом железа. Будьте здоровы и внимательны к сигналам вашего тела!" – советует специалист.

Раньше мы писали, что кардиолог назвала важные для организма и сердца анализы.

А еще рассказывали о том, в каких популярных продуктах больше всего холестерина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы диетолога Витамины
NEWS
Разведчик, который учился в академии ФСБ. Что известно о новом секретаре СНБО Литвиненко
Разведчик, который учился в академии ФСБ. Что известно о новом секретаре СНБО Литвиненко