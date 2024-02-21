Що треба знати батькам, які ведуть дітей до стоматологів

За словами стоматолога, потрібно зрозуміти батькам, що відповідальність за зуби дітей лежить повністю на їхніх плечах.

"Якщо у дитини є карієс і вони її за це сварять, то для мене це нонсенс, бо саме батьки привчають до харчування і тих самих цукерок, компотів, саме вони мають слідкувати за якістю чистки зубів і особливо кількістю. Тому майте це на увазі", - каже Ян.

Якщо дитина взагалі перший раз йде до стоматолога, потрібно показати їй якісь мультики про стоматологів, картинки, книжки. Дати зрозуміти, що лікар це друг.

Що треба знати батькам, які ведуть дітей до стоматологів (фото: Freepik)

Бо інколи виникають ситуації, коли дитина ще навіть не була в стоматолога, а вже його боїться. Чому так відбувається, питання із зірочкою.

"Головне правило, яке я створив собі працюючи з дітьми - не казати слово "біль", тобто ми могли використовувати такі фрази, як "Якщо тобі неприємно..", або "Якщо ти щось відчуваєш, то одразу підіймай ручку"... бо діти на слово "біль" реагують зажди негативно, а особливо, коли це кажуть батьки", - розповідає дантист.

Гарний лікар завжди буде намагатися знайти підхід до вашої дитини, одна від батьків залежить набагато більше.