Що треба смажити першим - цибулю чи моркву? Поширена помилка багатьох

Цибуля чи морква?

Багато хто вважає, що саме моркву потрібно кидати на сковороду першою, через те, що вона щільніша і твердіша і для обсмажування їй знадобиться більше часу.

Але якщо спочатку обсмажити моркву, то цибуля золотистою у вас вже не вийде. Овоч буде "мокрим" і неапетитним.

Адже морква, коли потрапляє на сковороду, виділяє сік, і в результаті цибуля швидше протушкується, ніж підсмажиться до золотавого кольору.

Коли овоч стане прозорим і набуде легкого карамельного відтінку, тоді можна викладати моркву.

М'ясо чи засмажка?

Тут виникає таке саме питання - що треба смажити першим - овочі (наприклад, цибулю) чи м'ясо.

Багато хто спочатку кладе на сковороду м'ясо, пояснюючи це тим, що для м'яса треба більше часу на просмажування.

Але це - хибне припущення. М’ясо виділяє сік, що призводить до аналогічного результату - цибуля буде швидше варитися, ніж обсмажуватися.

Щоб і цибуля була золотистою і м'ясо добре просмажилося, як варіант, можна посмажити їх окремо. Тоді на смак і вигляд буде дещо інший результат.