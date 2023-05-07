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Что нужно жарить первым - лук или морковь? Распространенная ошибка многих

Как правильно готовить зажарку (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Казалось, что может быть проще приготовления зажарки: добавил лук и морковь на сковороду, подержал немного на огне и готово! Но и в таком несложном процессе можно совершить ошибки, если не учитывать ряд нюансов.

Как правильно делать зажарку - в материале Styler дальше.

Лук или морковь?

Многие считают, что именно морковь нужно бросать на сковороду первой, потому что она более плотная и твердая и для обжаривания ей понадобится больше времени.

Но если сначала обжарить морковь, то лук золотистым у вас уже не получится. Овощ будет "мокрым" и неаппетитным.

Ведь морковь, когда попадает на сковороду, выделяет сок, и в результате лук скорее протушится, чем поджарится до золотистого цвета.

Когда овощ станет прозрачным и приобретет легкий карамельный оттенок, тогда можно выкладывать морковь.

Мясо или зажарка?

Здесь возникает такой же вопрос - что нужно жарить первым - овощи (например, лук) или мясо.

Многие сначала кладут на сковороду мясо, объясняя это тем, что для мяса нужно больше времени на прожарку.

Но это - ложное предположение. Мясо выделяет сок, что приводит к аналогичному результату - лук будет скорее вариться, чем обжариваться.

Чтобы лук был золотистым и мясо хорошо прожарилось, как вариант, можно пожарить их отдельно. Тогда на вкус и вид будет несколько иной результат.

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