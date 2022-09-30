Що треба робити при перших симптомах грипу: 7 важливих порад
Погода в Україні не радує українців своїм теплом, тому варто берегтися, щоб не захворіти на грип. Важливо знати, що робити при перших проявах захворювання, щоб не отримати ускладнення.
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Грип - це гостре інфекційне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Людина повинна вчасно зреагувати, щоб не погіршити ситуацію.
Восени та взимку вірус загострюється, тому що з настанням холодів підвищується вологість і люди починають закриватись у теплих будинках та офісах. Якщо у закритому приміщенні одна людина починає чхати, то вона миттєво заражає всіх інших.
Тому саме в закритих непровітрюваних приміщеннях грип особливо небезпечний.
Симптоми та ознаки грипу
Починається хвороба несподівано, стан швидко погіршується. Це пов'язано з інтоксикацією організму. Наведені нижче симптоми проявляють впродовж перших кількох годин:
- Втома;
- Жар;
- Озноб;
- Головний та м'язовий біль;
- Біль в очах;
- Закладеність носа;
- Дискомфорт в горлі;
- Підвищена стомлюваність.
Що потрібно зробити при перших ознаках
Якщо у людини з’явилися ознаки грипу, важливо дотримуватись таких порад:
- Часто мийте руки. Це допоможе запобігти поширенню вірусу. Потрібно приблизно 20 секунд мити руки з милом, перш ніж змивати;
- Прикривайте кашель і чхання рукою, а не руками. Краще направляйте його в одноразову серветку;
- Правильно харчуйтесь, щоб зміцнити імунітет. Під час хвороби ви можете втратити апетит, тоді їжте невеликими порціями. Їжте багато фруктів та овочів, щоб дати організму силу для боротьби з вірусом;
- Пийте багато рідини. Надавайте перевагу воді, чаю та напоям з низьким вмістом електролітів. Уникайте алкоголю та кофеїну;
- Подбайте про найнеобхідніше. Наприклад варто придбати серветки, безрецептурні знеболюючі, протинабрякові засоби та ліки, що пригнічують кашель;
- Повідомте керівника, що ви захворіли. Потрібно завчасно попередити керівництво, щоб залишитися вдома та не заразити колег;
- Залишайтеся вдома і відпочивайте. Зрештою, найкращим лікуванням грипу є повноцінний відпочинок.
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