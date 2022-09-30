Що треба робити при перших симптомах грипу: 7 важливих порад

Погода в Україні не радує українців своїм теплом, тому варто берегтися, щоб не захворіти на грип. Важливо знати, що робити при перших проявах захворювання, щоб не отримати ускладнення.

Як вберегти своє життя та рідних, повідомили фахівці Healthline.

Грип - це гостре інфекційне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Людина повинна вчасно зреагувати, щоб не погіршити ситуацію.

Восени та взимку вірус загострюється, тому що з настанням холодів підвищується вологість і люди починають закриватись у теплих будинках та офісах. Якщо у закритому приміщенні одна людина починає чхати, то вона миттєво заражає всіх інших.

Тому саме в закритих непровітрюваних приміщеннях грип особливо небезпечний.

Симптоми та ознаки грипу

Починається хвороба несподівано, стан швидко погіршується. Це пов'язано з інтоксикацією організму. Наведені нижче симптоми проявляють впродовж перших кількох годин:

Втома;

Жар;

Озноб;

Головний та м'язовий біль;

Біль в очах;

Закладеність носа;

Дискомфорт в горлі;

Підвищена стомлюваність.

Що потрібно зробити при перших ознаках

Якщо у людини з’явилися ознаки грипу, важливо дотримуватись таких порад: