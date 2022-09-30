Что нужно делать при первых симптомах гриппа: 7 важных советов
Погода в Украине не радует украинцев своим теплом, поэтому следует беречься, чтобы не заболеть гриппом. Важно знать, что делать при первых проявлениях заболевания, чтобы не получить осложнений.
Как уберечь свою жизнь и родных, сообщили специалисты Healthline.
Грипп - это острое инфекционное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Человек должен своевременно среагировать, чтобы не усугубить ситуацию.
Осенью и зимой вирус обостряется, потому что с наступлением холодов повышается влажность, и люди начинают закрываться в теплых домах и офисах. Если в закрытом помещении один человек начинает чихать, то он мгновенно заражает всех остальных.
Поэтому именно в закрытых непроветриваемых помещениях грипп особенно опасен.
Симптомы и признаки гриппа
Начинается заболевание неожиданно, состояние быстро ухудшается. Это связано с интоксикацией организма. Ниже наведены симптомы, которые проявляются в течение первых нескольких часов:
- Усталость;
- Жар;
- Озноб;
- Головная и мышечная боль;
- Боль в глазах;
- Заложенность носа;
- Дискомфорт в горле;
- Повышенная утомляемость.
Что нужно сделать при первых признаках
Если у человека появились признаки гриппа, важно следовать следующим советам:
- Часто мойте руки. Это поможет предотвратить распространение вируса. Необходимо примерно 20 секунд мыть руки с мылом, прежде чем смывать;
- Прикрывайте кашель и чихание рукой, а не руками. Лучше направляйте его в одноразовую салфетку;
- Правильно питайтесь, чтобы укрепить иммунитет. Во время болезни вы можете потерять аппетит, тогда ешьте небольшими порциями. Ешьте много фруктов и овощей, чтобы дать организму силу для борьбы с вирусом;
- Пейте много жидкости. Предпочитайте воду, чай и напитки с низким содержанием электролитов. Избегайте алкоголя и кофеина;
- Позаботьтесь о самом необходимом. Например, стоит приобрести салфетки, безрецептурные обезболивающие, противоотечные средства и лекарства, подавляющие кашель;
- Сообщите руководителю, что вы заболели. Следует заранее предупредить руководство, чтобы остаться дома и не заразить коллег;
- Оставайтесь дома и отдыхайте. Наконец, лучшим лечением гриппа является полноценный отдых.
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