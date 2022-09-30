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Что нужно делать при первых симптомах гриппа: 7 важных советов

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Пятница 30 сентября 2022 08:01
Что нужно делать при первых симптомах гриппа: 7 важных советов Что нужно сделать при первых симптомах гриппа (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Погода в Украине не радует украинцев своим теплом, поэтому следует беречься, чтобы не заболеть гриппом. Важно знать, что делать при первых проявлениях заболевания, чтобы не получить осложнений.

Как уберечь свою жизнь и родных, сообщили специалисты Healthline.

Грипп - это острое инфекционное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Человек должен своевременно среагировать, чтобы не усугубить ситуацию.

Осенью и зимой вирус обостряется, потому что с наступлением холодов повышается влажность, и люди начинают закрываться в теплых домах и офисах. Если в закрытом помещении один человек начинает чихать, то он мгновенно заражает всех остальных.

Поэтому именно в закрытых непроветриваемых помещениях грипп особенно опасен.

Симптомы и признаки гриппа

Начинается заболевание неожиданно, состояние быстро ухудшается. Это связано с интоксикацией организма. Ниже наведены симптомы, которые проявляются в течение первых нескольких часов:

  • Усталость;
  • Жар;
  • Озноб;
  • Головная и мышечная боль;
  • Боль в глазах;
  • Заложенность носа;
  • Дискомфорт в горле;
  • Повышенная утомляемость.

Что нужно сделать при первых признаках

Если у человека появились признаки гриппа, важно следовать следующим советам:

  • Часто мойте руки. Это поможет предотвратить распространение вируса. Необходимо примерно 20 секунд мыть руки с мылом, прежде чем смывать;
  • Прикрывайте кашель и чихание рукой, а не руками. Лучше направляйте его в одноразовую салфетку;
  • Правильно питайтесь, чтобы укрепить иммунитет. Во время болезни вы можете потерять аппетит, тогда ешьте небольшими порциями. Ешьте много фруктов и овощей, чтобы дать организму силу для борьбы с вирусом;
  • Пейте много жидкости. Предпочитайте воду, чай и напитки с низким содержанием электролитов. Избегайте алкоголя и кофеина;
  • Позаботьтесь о самом необходимом. Например, стоит приобрести салфетки, безрецептурные обезболивающие, противоотечные средства и лекарства, подавляющие кашель;
  • Сообщите руководителю, что вы заболели. Следует заранее предупредить руководство, чтобы остаться дома и не заразить коллег;
  • Оставайтесь дома и отдыхайте. Наконец, лучшим лечением гриппа является полноценный отдых.

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