Що не треба писати в резюме, якщо дійсно хочете влаштуватися на роботу

Що не треба писати в резюме для отримання роботи

Нерелевантний досвід. Найчастіше досвід роботи і так є найбільш об’ємною частиною резюме, оскільки він - це основа всього документа, головна доказова база талантів і умінь шукача. Тому, якщо у вас вже є досвід на тій самій посаді, на яку претендуєте зараз, або близькій до неї позиції, краще розкажіть про нього.

Підробіток не варто вказувати в резюме. Винятком може бути, якщо ви тільки починаєте кар’єрний шлях й іншого досвіду, який покаже вашу працездатність, поки що пред’явити не можете.

Провали. Краще вказувати ваші сильні сторони, а не слабкі місця. Жодна компанія у своєму рекламному ролику не розповідає про невдачі, ви ніколи не прочитаєте в газеті оголошення. Про те, що вважаєте своєю головною невдачею чи промахом, можна розповісти на співбесіді, якщо ейчар про таке запитає.

Шаблонні фрази. Уникайте банальних фраз, які можна прочитати скрізь у резюме. Стресостійкість, мультизадачність і комунікабельність - це найпопулярніші якості, які вказуються в резюме.

Зайві подробиці. Намагайтеся викласти інформацію про себе чітко та лаконічно. Що коротше і конкретніше викладено інформацію в резюме, то краще. Виняток можуть скласти представники творчих професій та їхні креативні CV.

На співбесіді ви зможете розказати про себе більше подробиць (ілюстративне фото: pixabay.com)

Некоректне або непрезентабельне фото. Що насамперед бачить ейчар, коли відкриває ваше резюме? Це ваша фотографія та ім'я. У цей момент важливо справити враження серйозного фахівця.

Тому фото з риболовлі, вечірки, дня народження, сімейний портрет, на якому ви у колі численних родичів, сто відсотків не підійдуть!

Застарілі навички. Не перераховуйте в резюме, що ви розумієте Windows та Internet Explorer. Це вже й так невід'ємні аспекти сучасного світу.

Розповідь про когось іншого. Не вказуйте в резюме досвід когось іншого, хто вас надихає. Це абсолютно не потрібно. Краще збережіть це для співбесіди з ейчаром на питання про надихаючих вас особистостей.

Якщо ще немає досвіду роботи, то краще вказувати те, що допомагає проявитися та здобувати практичні навички, зокрема різноманітні проєкти, волонтерство або ж фриланс.