Що треба обов’язково встигнути до Нового року 2023, щоб привернути щастя і багатство

Зробіть генеральне прибирання оселі і думок

Важливо не лише змести павутиння і поскладати речі на свої місця на полицях, але й навести лад у думках. Подумайте про помилки, які ви допускали протягом року, про негатив, який був у вашій голові. Проаналізуйте все погане і хороше, що з вами траплялося, і постарайтеся знайти першопричини цьому.

Викиньте непотріб

Обов’язково повиносьте з дому сміття, здайте макулатуру, розпаліть піч збірками російських письменників… Віддайте на доброчинність дитячі речі, з яких виросли ваші малюки.

Заплануйте список бажань

А краще намалюйте "карту бажань", в якій зберіть найбажаніше, чого би ви хотіли досягти найближчим часом. А також подумайте про най-найзаповітніше одне бажання, яке ви будете загадувати під бій новорічних курантів.

Віддайте борги

Розрахуйтеся з борговими зобов’язаннями, погасіть кредити за змогою, і віддайте ту "сотню" сусідові врешті-решт.

Пробачте і перепросіть

Пробачте тих, на кого ви затаїли образу. Якщо не можете зробити це особисто, то хоча би відпустіть злість на цю людину в думках. Так само пробачте тих, перед ким відчуваєте вину.

Потурбуйтеся про близьких

Звісно ж подбайте про подарунки під новорічну ялинку для рідних і близьких. Порадуйте тих, про кого думаєте пам’ятними дрібничками або ж корисними речами. Вам краще знати, чого найбільше хочуть ваші рідні люди.