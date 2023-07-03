Що треба мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії: список

Скотч, плівка, щільна тканина

Якщо трапилася радіаційна аварія, її можна перечекати в приміщенні. Для цього заздалегідь підготуйте - скотч, плівку, щільну тканину.

Радіоактивний пил осідатиме на поверхнях, тому треба ущільнити вікна та двері. Після цього не наближайтеся до них. Також не можна користуватися зовнішніми системами вентиляції чи обігріву, зменште можливість потрапляння повітря з вулиці.

Засоби гігієни

Після того, як ви зайдете у приміщення, треба змити з себе весь пил та бруд. Тому завчасно запасіться милом та шампунем. Якщо нема можливості прийняти душ, то вимийте руки, обличчя, відкриті ділянки шкіри. Не тріть шкіру, щоб не пошкодити її, інакше радіоактивні речовини потраплять у рану.

Пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття

Після того, як ви змиєте з себе пил, слід переодягтися у чистий одяг, а попередній - акуратно зібрати у пластикові пакети (найкраще - герметичні) та покласти його подалі від людей чи домашніх тварин.

Їжа та вода

Слід заздалегідь подбати про запаси їжі та води. Найкраще зберігати їх у герметичних контейнерах. Пляшкову воду можна буде споживати. Врахуйте те, що кип’ятіння не знезаражує воду від радіоактивних речовин. Проте водопровідну воду можна використовувати для миття, але не для споживання.

Лікарські засоби

Запасіться ліками, які можуть бути потрібні вам за станом здоров’я.

Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калію "для профілактики" без потреби - неприпустимо. Це може нашкодити здоров’ю.

Засоби зв’язку

Влада повідомлятиме про ситуацію та даватиме вказівки, яких треба дотримуватись. Тому подбайте про наявність мобільного інтернету, телебачення, придбайте радіоприймач, який може працювати від батарейок. Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел.

Також зберіть документи, вони будуть потрібні у випадку евакуації.

Пам'ятайте про три головні умови захисту від радіації - перебування в укритті, стеження за офіційною інформацією та виконання вказівок органів влади.

(інфографіка: "Новое время")