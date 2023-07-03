Что нужно иметь дома, чтобы защититься от последствий радиационной аварии: список

Скотч, пленка, плотная ткань

Если случилась радиационная авария, ее можно переждать в помещении. Для этого заранее подготовьте - скотч, пленку, плотную ткань.

Радиоактивная пыль будет оседать на поверхностях, поэтому нужно уплотнить окна и двери. После этого не приближайтесь к ним. Также нельзя использовать внешние системы вентиляции или обогрева, уменьшите возможность попадания воздуха с улицы.

Средства гигиены

После того как вы войдете в помещение, нужно смыть с себя всю пыль и грязь. Поэтому заранее запаситесь мылом и шампунем. Если нет возможности принять душ, то вымойте руки, лицо, открытые участки кожи. Не трите кожу, чтобы не повредить ее, иначе радиоактивные вещества попадут в рану.

Пластиковые герметичные пакеты, сменная одежда и обувь

После того как вы смоете с себя пыль, следует переодеться в чистую одежду, а грязную - аккуратно собрать в пластиковые пакеты (лучше всего - герметичные) и положить подальше от людей или домашних животных.

Еда и вода

Следует заранее позаботиться о запасах пищи и воды. Лучше всего хранить их в герметичных контейнерах. Бутылочную воду можно будет употреблять. Учтите то, что кипячение не обеззараживает воду от радиоактивных веществ. Однако водопроводную воду можно использовать для мытья, но не для употребления.

Лекарственные препараты

Запаситесь лекарством, которое может потребоваться вам по состоянию здоровья.

Йодид калия следует принимать только если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС. Принимать йодид калия "для профилактики" без надобности - недопустимо. Это может навредить здоровью.

Средства связи

Власти будут сообщать о ситуации и давать указания, которых нужно придерживаться. Поэтому позаботьтесь о наличии мобильного интернета, телевидения, приобретите радиоприемник, который может работать от батареек. Получайте информацию только из официальных источников.

Также соберите документы, они потребуются в случае эвакуации.

Помните о трех главных условиях защиты от радиации - нахождение в укрытии, слежение за официальной информацией и следование указаниям органов власти.

(инфографика: "Новое время")