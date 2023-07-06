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Що трапиться з вами, якщо будете щодня пити пиво

Чи можна пити пиво щодня (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Влітку келих-другий прохолодного пива після робочого дня або на природі у вихідний вдовольняє спрагу і розслабляє. Але чи дійсно звичка вживати цей напій часто нешкідлива?

Про це розповів відомий лікар Юрій Габорець у TikTok.

Чи можна пити пиво щодня

Лікар відповів однозначно, що ні. Перше, що ви отримаєте - це пивний алкоголізм. Особливо це актуально для жінок та підлітків, так як вони не бояться слабоалкоголки.

"Люди знімають стрес увечері і потім з пари банок переходять на 2-3 літри за вечір. А потім ще й вранці замість кави починають пити пиво. І так по колу. Результат, - навантаження на серце, підвищений артеріальний тиск, сечогінний ефект дає ще навантаження на нирки, набряки, гастрити, печія", - переконаний спеціаліст.

Які наслідки захоплення пивом у чоловіків і жінок

У чоловіків через зловживання пивом знижується потенція та розвивається пивний живіт.

У жінок виникає порушення циклу, з’являються вусики та на обличчі судинні зірочки.

Плюс у всіх виникає така проблема, як поганий поверхневий сон і поганий настрій.

"Як варіант це ворота в цукровий діабет та перехід до міцніших напоїв", - додав медик.

Чи є безпечна доза?

Звісно, краще від пива відмовитися взагалі. Але іноді трошки можна.

"Краще себе обмежувати: чоловікам один літр, а жінкам до пів літра раз на тиждень, тоді шкода буде меншою", - підсумував Габорець.

Чи варто пивом втамовувати спрагу?

"В літню спеку пиво дає навантаження на серце, піднімається тиск, а серцю й так нелегко і тут вже спазм судин.

Хто п'є пиво ввечері, то гірше сон, бо печінці треба в першу чергу нейтралізувати алкоголь. Навантаження на нирки, плюс на кишківник - іде запалення стінки. Тому спека та зброджене зерно з дріжджами та порошком - несумісні", - додав лікар.

Раніше ми писали, як алкоголь підвищує ризик алергії.

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