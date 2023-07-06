Что случится с вами, если будете каждый день пить пиво

Летом бокал-другой прохладного пива после рабочего дня или на природе в выходной утоляет жажду и расслабляет. Но действительно ли привычка употреблять этот напиток часто безвредна?
Об этом рассказал известный врач Юрий Габорец в TikTok.
Врач ответил однозначно, что нет. Первое, что вы получите - это пивной алкоголизм. Особенно это актуально для женщин и подростков, потому что они не боятся слабоалкоголки.
"Люди снимают стресс вечером и потом с пары банок переходят на 2-3 литра за вечер. А потом еще и утром вместо кофе начинают пить пиво. И так по кругу. Результат, - нагрузка на сердце, повышенное артериальное давление, мочегонный эффект дает еще нагрузку на почки, отеки, гастриты, изжогу", - убежден специалист.
У мужчин из-за злоупотребления пивом снижается потенция и развивается пивной живот.
У женщин возникает нарушение цикла, появляются усики и на лице сосудистые звездочки.
Плюс у всех возникает такая проблема, как плохой поверхностный сон и плохое настроение.
"Как вариант это ворота в сахарный диабет и переход к более крепким напиткам", - добавил медик.
Конечно, лучше пива отказаться вообще. Но иногда немного можно.
"Лучше себя ограничивать: мужчинам один литр, а женщинам до полулитра раз в неделю, тогда вред будет меньше", - подытожил Габорец.
"В летнюю жару пиво дает нагрузку на сердце, поднимается давление, а сердцу и так нелегко и здесь уже спазм сосудов.
Кто пьет пиво вечером, то хуже сон, потому что печени нужно в первую очередь нейтрализовать алкоголь. Нагрузка на почки плюс на кишечник - идет воспаление стенки. Поэтому жара и сброженное зерно с дрожжами и порошком - несовместимы", - добавил врач.
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