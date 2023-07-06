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Что случится с вами, если будете каждый день пить пиво

Можно ли пить пиво каждый день (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Летом бокал-другой прохладного пива после рабочего дня или на природе в выходной утоляет жажду и расслабляет. Но действительно ли привычка употреблять этот напиток часто безвредна?

Об этом рассказал известный врач Юрий Габорец в TikTok.

Можно ли пить пиво каждый день

Врач ответил однозначно, что нет. Первое, что вы получите - это пивной алкоголизм. Особенно это актуально для женщин и подростков, потому что они не боятся слабоалкоголки.

"Люди снимают стресс вечером и потом с пары банок переходят на 2-3 литра за вечер. А потом еще и утром вместо кофе начинают пить пиво. И так по кругу. Результат, - нагрузка на сердце, повышенное артериальное давление, мочегонный эффект дает еще нагрузку на почки, отеки, гастриты, изжогу", - убежден специалист.

Какие последствия увлечения пивом у мужчин и женщин

У мужчин из-за злоупотребления пивом снижается потенция и развивается пивной живот.

У женщин возникает нарушение цикла, появляются усики и на лице сосудистые звездочки.

Плюс у всех возникает такая проблема, как плохой поверхностный сон и плохое настроение.

"Как вариант это ворота в сахарный диабет и переход к более крепким напиткам", - добавил медик.

Есть ли безопасная доза?

Конечно, лучше пива отказаться вообще. Но иногда немного можно.

"Лучше себя ограничивать: мужчинам один литр, а женщинам до полулитра раз в неделю, тогда вред будет меньше", - подытожил Габорец.

Стоит ли пивом утолять жажду?

"В летнюю жару пиво дает нагрузку на сердце, поднимается давление, а сердцу и так нелегко и здесь уже спазм сосудов.

Кто пьет пиво вечером, то хуже сон, потому что печени нужно в первую очередь нейтрализовать алкоголь. Нагрузка на почки плюс на кишечник - идет воспаление стенки. Поэтому жара и сброженное зерно с дрожжами и порошком - несовместимы", - добавил врач.

Раньше мы писали, как алкоголь повышает риск аллергии.

Кроме того, кардиолог назвала истинную причину проблемы с сердцем, которую имеют многие украинцы.

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