Що трапиться з організмом, якщо ви перестанете пити каву

Ранок для багатьох українців починається з чашки кави, а хтось любить балувати себе напоєм протягом дня і навіть ввечері. А чи задумувалися ви, що трапиться, якщо від цієї звички відмовитися взагалі?
Про це розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.
Після відмови від напою з вами може трапитися ось що:
Лікар твердить, що основна перевага відмови від кави - організм навчиться підвищувати енергію без допінгу.
"Пити каву - це не більше, ніж звичка, яка вихована маркетологами та рекламою. Коли ви вже не можете прокинутися без аромату кави", - каже Юрій Габорець.
Насправді ж кава блокує кортизол - гормон, який допомагає прокидатися зранку.
Пам'ятайте, що у всьому має бути міра. Якщо вже не можете відмовитися від кави, обмежте себе двома чашками на добу.
Медик каже, що думки фахівців розбігаються, проте він однозначно впевнений: вагітній каву не можна. У будь-якому триместрі.
У першому - зловживання кавою може спричинити переривання вагітності. А в другому і третьому - призвести до гіпертонусу матки і передчасних пологів.
Річ у тім, що кофеїн збуджує рецептори в матці і вона стає твердішою. А також йде кровотоком до плоду, викликаючи тахікардію. Крім того кава викликає печію, підвищений тиск та інші неприємні наслідки.
Якщо дуже хочеться, вибирайте каву без кофеїну, або вживайте з молоком і без цукру.
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