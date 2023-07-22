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Что случится с организмом, если вы перестанете пить кофе

Можно ли часто пить кофе? (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Утро для многих украинцев начинается с чашки кофе, а кто-то любит баловать себя напитком в течение дня и даже вечером. Задумывались ли вы, что случится, если от этой привычки отказаться вообще?

Об этом рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.

Последствия отказа от кофе

После отказа от напитка с вами может случиться следующее:

  • уменьшится тревожность, стабилизируется эмоциональный фон
  • уменьшится артериальное давление, нормализуется сердцебиение
  • вы меньше будете бегать в туалет, улучшится сон
  • вам будет легче бросить курить, если у вас есть такая привычка
  • зубы станут белее, не будет сухости во рту

Главное преимущество отказа от кофеина

Врач утверждает, что основное преимущество отказа от кофе - организм научится повышать энергию без допинга.

"Пить кофе - это не больше, чем привычка, воспитанная маркетологами и рекламой. Когда вы уже не можете проснуться без аромата кофе", - говорит Юрий Габорец.

На самом же деле кофе блокирует кортизол - гормон, который помогает просыпаться утром.

Помните, что во всем должна быть мера. Если вы не можете отказаться от кофе, ограничьте себя двумя чашками в сутки.

Можно ли кофе беременным

Медик говорит, что мнения специалистов разбегаются, однако он однозначно уверен: беременным кофе нельзя. В любом триместре.

В первом - злоупотребление кофе может повлечь за собой прерывание беременности. А во втором и третьем - привести к гипертонусу матки и преждевременным родам.

Дело в том, что кофеин возбуждает рецепторы в матке и она становится более твердой. А также идет кровотоком к плоду, вызывая тахикардию. Кроме того, кофе вызывает изжогу, повышенное давление и другие неприятные последствия.

Если очень хочется, выбирайте кофе без кофеина или употребляйте с молоком и без сахара.

Ранее врач рассказал, что случится с вами, если будете ежедневно пить пиво.

Кроме того кардиолог назвала истинную причину проблемы с сердцем, которую имеют многие украинцы.

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