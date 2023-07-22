Что случится с организмом, если вы перестанете пить кофе

Утро для многих украинцев начинается с чашки кофе, а кто-то любит баловать себя напитком в течение дня и даже вечером. Задумывались ли вы, что случится, если от этой привычки отказаться вообще?
Об этом рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.
После отказа от напитка с вами может случиться следующее:
Врач утверждает, что основное преимущество отказа от кофе - организм научится повышать энергию без допинга.
"Пить кофе - это не больше, чем привычка, воспитанная маркетологами и рекламой. Когда вы уже не можете проснуться без аромата кофе", - говорит Юрий Габорец.
На самом же деле кофе блокирует кортизол - гормон, который помогает просыпаться утром.
Помните, что во всем должна быть мера. Если вы не можете отказаться от кофе, ограничьте себя двумя чашками в сутки.
Медик говорит, что мнения специалистов разбегаются, однако он однозначно уверен: беременным кофе нельзя. В любом триместре.
В первом - злоупотребление кофе может повлечь за собой прерывание беременности. А во втором и третьем - привести к гипертонусу матки и преждевременным родам.
Дело в том, что кофеин возбуждает рецепторы в матке и она становится более твердой. А также идет кровотоком к плоду, вызывая тахикардию. Кроме того, кофе вызывает изжогу, повышенное давление и другие неприятные последствия.
Если очень хочется, выбирайте кофе без кофеина или употребляйте с молоком и без сахара.
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