Що такого особливого у совах? Топ-5 фактів про нічних птахів, які вразять кожного

Сови використовують камуфляж

Сови відомі своїм майстерним маскуванням. Вдень ці нічні птахи використовують своє пір'я для того, щоб злитись з навколишнім середовищем і уникнути хижаків.

Наприклад, полярна сова (Bubo scandiacus) має біле пір'я, що допомагає їй зливатися зі снігом у тундрі. Натомість сіра сова (Strix aluco) має пір'я, яке робить її невидимою на фоні стовбурів дерев у європейських лісах.

У сови унікальні очі

Сови мають особливий тип зору, який називають бінокулярним. Це означає, що їхні очі дивляться вперед, як у людей, а не в боки, як у багатьох інших птахів. Це допомагає їм обробляти складнішу візуальну інформацію.

Як і у більшості нічних тварин, у сов великі очі, які пропускають більше світла, що дозволяє їм бачити у темряві. Але замість сферичних очних яблук у сов циліндричні очі, що простягаються до потилиці. Деколи їх очні яблука можна побачити навіть через вушні отвори.

Оскільки очі не сферичні, вони не можуть крутитися в голові, а це означає, що більшу частину роботи з обертання виконує кругла голова сови. Вони можуть обертати голову на 270 градусів, що додає їм містичного вигляду.

Сови мають суперслух

Хоча сови не мають надприродних здібностей, їхні вуха настільки чутливі, що стародавні культури вважали їх особливими. Сови покладаються на свій слух під час полювання.

Їх вуха - це великі отвори по боках голови, розташовані на різних висотах. Це допомагає їм визначати, звідки йде звук, оскільки шум потрапляє в одне вухо трохи раніше, ніж в інше.

Щоб зробити слух ще гострішим, вся морда сови діє як супутникова тарілка для звукових хвиль. Їх дзьоби крихітні, щоб не заважати, а круглі заглиблення навколо величезних очей підвищують їх здатність вловлювати навіть такі тихі звуки, як мишача метушня під снігом.

Сови вміють крутити пальцями ніг

Сови мають особливу будову лап, яка допомагає їм ловити здобич. Їхні пальці розташовані так, що два з них спрямовані вперед, а два - назад. Це дозволяє їм зручно триматися за гілки та захоплювати видобуток.

Але сови мають ще одну особливість: вони можуть обертати свій четвертий палець вперед і назад. Це означає, що під час польоту у них три пальці спрямовані вперед, а один - назад. Це допомагає їм сильніше тримати жертву, і при цьому сови не витрачають багато енергії, бо їх лапи забезпечують сильний хват без постійного напруження м'язів.

Не всі сови вухають

Коли думаєте про голос сови, можливо, уявляєте собі звичайне тремтяче "ху-ху". Але не всі сови видають цей звук. Характерне вухання належить великій рогатій сові, але можна почути набагато більше варіацій.

Сипуха видає різкий звук, схожий на скрипучі двері. Тим часом смугаста сова видає звук, який нагадує іржання коня. Кожен вид сов має свій унікальний голос.