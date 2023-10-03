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Що таке вільні стосунки та чи варто їх починати

Що таке вільні стосунки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В сучасному світі суспільство стає все більше відкритим до різноманітних форм стосунків. Однією з цих форм є вільні стосунками. Тому варто знати, що це таке та чи варто їх взагалі починати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Ірини Кулік в Instagram.

Що таке вільні стосунки

Вільні стосунки - це форма міжособистих зв'язків, яка відрізняється від традиційних стосунків серйозного характеру. Вони передбачають взаємодію між двома людьми без фіксованих зобов'язань і чіткої визначеності майбутнього.

Основною ідеєю вільних стосунків є свобода та незалежність кожного партнера.

Основні риси вільних стосунків включають:

  • свобода вибору - у вільних стосунках партнери обирають, з ким вони бажають проводити час і як бажають цей час витрачати
  • відсутність обов'язків - в цих стосунках немає фіксованих зобов'язань, які характерні для серйозних стосунків чи шлюбу. Кожен залишається незалежним
  • інтимна відкритість - партнери можуть ділитися емоціями, інтимністю та іншими аспектами особистого життя, але це не призводить до серйозних зобов'язань

Чи підходять усім такі стосунки

Психолог каже, що вільні стосунки можуть бути індивідуальним вибором кожної пари, яка шукає новий спосіб відноситися одне до одного. Вони можуть бути відмінною можливістю для людей пізнавати себе та інших, знаходити радість у дослідженні міжособистих зв'язків і життя повною мірою.

Важливо пам'ятати, що вільні стосунки підходять не кожному і вимагають взаєморозуміння та відкритості. Головне - робити вибір, який відповідає вашим особистим цінностям і бажанням.

Який тип стосунків ви виберете, той і буде правильним. Однак, він повинен підходити вам і вашому партнерові. Адже в стосунках головне бути щасливим, а спосіб кожен обирає собі сам.

Раніше ми повідомляли, як обрати психолога, який допоможе, а не тільки "викачає" гроші.

Також ми писали, як позиція "я сама" заважає побудувати щасливе життя.

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