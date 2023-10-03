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Что такое свободные отношения и стоит ли их начинать

Что такое свободные отношения (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В современном мире общество становится все более открытым для различных форм отношений. Одной из этих форм есть свободные отношения. Поэтому следует знать, что это такое и стоит ли их вообще начинать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Ирины Кулик в Instagram.

Что такое свободные отношения

Свободные отношения - это форма межличностных связей, отличающаяся от традиционных отношений серьезного характера. Они подразумевают взаимодействие между двумя людьми без фиксированных обязательств и четкой определенности будущего.

Основная идея свободных отношений - свобода и независимость каждого партнера.

Основные черты свободных отношений включают:

  • свобода выбора - в свободных отношениях партнеры выбирают, с кем они желают проводить время и как желают это время тратить
  • отсутствие обязанностей - в этих отношениях нет фиксированных обязательств, характерных для серьезных отношений или брака. Каждый остается независимым
  • интимная открытость - партнеры могут делиться эмоциями, интимностью и другими аспектами личной жизни, но это не приводит к серьезным обязательствам

Подходят ли всем такие отношения

Психолог говорит, что свободные отношения могут быть индивидуальным выбором каждой пары, которая ищет новый способ относиться друг к другу. Они могут быть отличной возможностью для людей познавать себя и других, находить радость в исследовании межличностных связей и жизни в полной мере.

Важно помнить, что свободные отношения подходят не каждому и требуют взаимопонимания и открытости. Главное - делать выбор, который соответствует вашим личным ценностям и желаниям.

Какой тип отношений вы выберете, то и будет правильным. Однако он должен подходить вам и вашему партнеру. Ведь в отношениях главное быть счастливым, а способ каждый выбирает себе сам.

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