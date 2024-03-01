Що таке вигоряння від занепокоєння і як воно проявляється: перевірте себе

Людям, які страждають від тривожності, знайомий стан пригніченості та постійного занепокоєння. Він виникає від "вигоряння занепокоєння". Термін "вигоряння" від початку відноситься до професійного виснаження, але він також застосовується і в інших ситуаціях.

Ви можете відчути вигоряння у стосунках або перед певними загрозами.

Фахівець із наркозалежності Мартін Престон визначив тривожний стан, як стан емоційного виснаження, при якому людина почувається повністю виснаженою та пригніченою турботами.

В останні роки глобальні проблеми можуть мати серйозні наслідки для психічного здоров'я людей у багатьох країнах. Пандемії, війни, інфляція… Багато людей, які ніколи раніше не відчували тривоги, тепер можуть почуватися охопленими занепокоєнням. І це відчуття не хвилинне чи періодичне, а в багатьох воно стає постійним супутником життя.

Цей тип вигоряння має схожі симптоми з професійним вигорянням. Ті, хто страждає від такого вигоряння, може відчувати сильну втому, занепокоєння та втрату мотивації.

Серед найхарактерніших симптомів виділяється уникнення поточних подій. Газети, телебачення, дискусії про те, що відбувається у світі, соціальні мережі - все це стає джерелом занепокоєння.

"Ви можете відчути, що не можете впоратися з ще однією тривожною новиною або черговим повідомленням про вірус, війну", - пояснює психолог Теа Галлахер.

Люди, які страждають від такого занепокоєння, також чутливіші, дратівливіші й схильні ізолювати себе. Крім того, у них розвивається схильність до песимізму та цинізму.