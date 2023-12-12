Що таке тепловізор: принцип роботи, особливості, застосування та вибір пристрою

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На якій відстані бачить тепловізор

Тепловізор є оптико-електронним приладом для візуалізації температурного поля та вимірювання температури. Це, по суті, інфрачервона камера, що допомагає вчасно помітити ворога.

Відстань, на якій бачить тепловізор, залежить від конкретної моделі та її характеристик. В середньому радіус роботи такого приладу - від кількох метрів до кількох кілометрів.

Крім того, "діапазон роботи" тепловізора залежить від налаштувань (контрастності, яскравості, чіткості) та об'єктива (100 мм - до 1 км, 200 мм - до 2 км, 1 000 мм - до 10 км).

Що можна побачити тепловізором

Будь-який тепловізор перетворює інфрачервоне випромінювання від предметів або людей у теплову "мапу" (теплограму), яка відображається на спеціальному дисплеї.

Найчастіше найгарячіші температури відображаються білим, червоним або помаранчевим кольорами, тоді як найхолодніші - чорним або темно-синім кольором.

Сучасні тепловізори можуть визначати температуру в діапазоні від 50 до 2 000 градусів за Цельсієм.

Завдяки цим приладам, вночі наші військові можуть розрізняти предмети, транспорт, людей або тварин.

Існують також тепловізійні приціли, які можна встановлювати на стрілецьку зброю.

Скільки коштує тепловізор

Сьогодні можливості тепловізорів знайшли застосування у багатьох галузях, окрім військової. Їх можуть використовувати у промисловості, житлово-комунальному господарстві, будівництві та навіть медицині.

Вартість цих приладів залежить від сфери застосувань, моделі та характеристик.

Найпростіші з них коштують від 200-400 доларів.

Скриншот (hotline.ua)

Професійні ж тепловізори, які використовуються для перевірки електрики, систем опалення, вентиляції та кондиціонування, будівельних робіт або у медицині, коштують в середньому від 1 000 доларів до 10 000 доларів (і навіть більше).

Такі камери пропонують вищу роздільну здатність, розширені функції та більшу точність.

Скриншот (hotline.ua)

Скільки коштує тепловізор для армії

Нині ціна найпростіших тепловізійних монокулярів (з мінімальними характеристиками) стартує від близько 600 доларів.

Ціна ж тепловізора, який би краще відповідав військовим вимогам, починається в середньому від 2 000 тисяч доларів і може досягати 10 тисяч доларів.

Скриншот (military.pl)

При цьому вартість кожної окремої моделі залежить, зокрема, від діаметра об'єктива та роздільної здатності матриці (чим її параметри більші, тим більш деталізовану мапу можна отримати).

Варіюється ціна і в залежності від типу конструкції тепловізора (насадка, монокуляр, приціл, бінокль, окуляри).

Чому тепловізори коштують так дорого

Хороші тепловізори повинні бути стійкими до впливу навколишнього середовища, вологи, пилу та вібрацій.

Висока вартість тепловізорів (особливо армійських) зумовлена використанням високотехнологічних рішень, якісних компонентів і дорогих матеріалів (металів, скла і т.ін.), які забезпечують адекватну роботу та складні функціональні можливості приладів.

Для забезпечення надійності та ефективності тепловізорів компанії-виробники проводять випробування в умовах, близьких до бойових (що також є частиною закладених у вартість витрат).

Насамкінець, у багатьох країнах тепловізори вважаються стратегічними товарами і їх експорт може бути обмеженим (або підпадати під спеціальні умови), що також може впливати на вартість.