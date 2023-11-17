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"Антидронова" робота. Мобільна вогнева група показала нічне полювання за БпЛА

П'ятниця 17 листопада 2023 08:37
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"Антидронова" робота. Мобільна вогнева група показала нічне полювання за БпЛА Фото: мобільна вогнева група показала нічні полювання за БпЛА (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час "полювання" на повітряні цілі ворога від бійців мобільних вогневих груп потребуються швидкі й злагоджені дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Ворог готується атакувати нашу інфраструктуру з повітря, зокрема, ударними дронами. Знищувати повітряні цілі готуємось і ми", - пише пресслужба.

Під час атаки мобільна вогнева група оперативно виїжджає на визначене місце. Для ефективного "відпрацювання" бійцям потрібні швидкі та злагоджені дії. Зокрема для виявлення безпілотників військові використовують прожектори й тепловізори, а для знищення - наявне озброєння.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі ворог вкотре вдався до нічної атаки безпілотниками на територію України. Близько о 23 ночі 16 листопада Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА в Херсонській та Миколаївській області. Після цього безпілотники почали рухатись в північно-західному напрямку.

Близько о 3 ночі в Хмельницькій області почала працювати протиповітряна оборона.

Як розповіли Повітряні сили, цієї ночі ворог атакував Україну за допомогою 10 дронів-камікадзе типу "Шахед" й кількох зенітних керованих ракет С-300. Наша ППО "приземлила" 9 безпілотників.

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