"Антидронова" робота. Мобільна вогнева група показала нічне полювання за БпЛА
Під час "полювання" на повітряні цілі ворога від бійців мобільних вогневих груп потребуються швидкі й злагоджені дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Ворог готується атакувати нашу інфраструктуру з повітря, зокрема, ударними дронами. Знищувати повітряні цілі готуємось і ми", - пише пресслужба.
Під час атаки мобільна вогнева група оперативно виїжджає на визначене місце. Для ефективного "відпрацювання" бійцям потрібні швидкі та злагоджені дії. Зокрема для виявлення безпілотників військові використовують прожектори й тепловізори, а для знищення - наявне озброєння.
Нічна атака на Україну
Цієї ночі ворог вкотре вдався до нічної атаки безпілотниками на територію України. Близько о 23 ночі 16 листопада Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА в Херсонській та Миколаївській області. Після цього безпілотники почали рухатись в північно-західному напрямку.
Близько о 3 ночі в Хмельницькій області почала працювати протиповітряна оборона.
Як розповіли Повітряні сили, цієї ночі ворог атакував Україну за допомогою 10 дронів-камікадзе типу "Шахед" й кількох зенітних керованих ракет С-300. Наша ППО "приземлила" 9 безпілотників.
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