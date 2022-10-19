Що таке стоматит, чому з'являється і як лікувати

Зазвичай вважають, що стоматит, це захворювання виключно дитяче, однак, це зовсім не так. Стоматит, як запальне захворювання слизової і м'яких тканин порожнини рота може виникати в будь-якому віці.
Чому виникає таке захворювання - читайте нижче.
Стоматит може виникати через ряд таких проблем:
Якщо ігнорувати таке захворювання, то це призводить до зниження імунітету, а іноді навіть до інтоксикації та лихоманки. Тому важливо одразу розпізнати симптоми стоматиту.
Запальний процес вражає слизову і викликає виражені симптоми:
Через сильну чутливість та запалення язика хворий не може приймати їжу, можливе підвищення температури, безсоння і дратівливість.
До основних ознак стоматиту у дитини входить:
Важливо при перших же симптомах відвідати лікаря.Однак, якщо такої можливості немає, сімейний лікар Маргарита Зан розповіла, як допомогти зняти болючі прояви в домашніх умовах.
За її словами, найперше потрібно знеболити больові відчуття. У цьому допоможуть Нурофен або Панадол.
Далі необхідно обробляти ротову порожнину. Лікар радить використати Стоматидин, Холісал або розчин соди. Обробляй рот двічі потрібно тричі на день за пів години до прийому їжі.
Зазначається, що, уникнути больових відчуттів, потрібно їсти подрібнену пюреподібну їжу. Бажано їсти прохолодну.
Однак, важливо, якщо ранки не заживають, то потрібно терміново йти до лікаря. Він призначить лікування глюкокортикоїдами або терапію вітамінами.
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