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Что такое стоматит, почему появляется и как лечить

Как лечить стоматит (hekimce.com)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно считают, что стоматит, это заболевание исключительно детское, однако это совсем не так. Стоматит как воспалительное заболевание слизистой и мягких тканей полости рта может возникать в любом возрасте.

Почему возникает такое заболевание - читайте ниже.

Стоматит может возникать из-за ряда таких проблем:

  • Недостаточная гигиена полости рта;
  • Инфекции (вирусные, бактериальные, грибковые);
  • Заболевания желудочно-кишечного тракта;
  • Нехватка витаминов;
  • Травмы.

Если игнорировать такое заболевание, то это приводит к снижению иммунитета, а иногда даже к интоксикации и лихорадке. Поэтому важно сразу распознать симптомы стоматита.

Основные симптомы

Воспалительный процесс поражает слизистую и вызывает выраженные симптомы:

  • покраснение и отек языка;
  • белый налет;
  • общее недомогание;
  • образование многих мелких пузырьков и язв.

Из-за сильной чувствительности и воспаления языка больной не может принимать пищу, возможно повышение температуры, бессонница и раздражительность.

К основным признакам стоматита у ребенка входит:

  • ребенок капризничает, отказывается от еды (дети до года) из-за боли;
  • повышенная температура тела без видимых признаков болезни;
  • налет и ранки во рту;
  • неприятный запах изо рта;
  • кровоточивость десен.

Как лечить стоматит

Важно при первых симптомах посетить врача. Однако, если такой возможности нет, семейный врач Маргарита Зан рассказала, как помочь снять болезненные проявления в домашних условиях.

По ее словам, в первую очередь нужно обезболить болевые ощущения. В этом помогут Нурофен или Панадол.

Далее необходимо обрабатывать полость рта. Врач советует использовать Стоматидин, Холисал или раствор соды. Обрабатывай рот дважды нужно трижды в день за полчаса до еды.

Отмечается, что во избежание болевых ощущений нужно есть измельченную пюреобразную пищу. Желательно есть прохладную.

Однако важно, если ранки не заживают, то нужно срочно идти к врачу. Он назначит лечение глюкокортикоидами или терапию витаминами.

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