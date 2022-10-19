Что такое стоматит, почему появляется и как лечить

Стоматит может возникать из-за ряда таких проблем:

Недостаточная гигиена полости рта;

Инфекции (вирусные, бактериальные, грибковые);

Заболевания желудочно-кишечного тракта;

Нехватка витаминов;

Травмы.

Если игнорировать такое заболевание, то это приводит к снижению иммунитета, а иногда даже к интоксикации и лихорадке. Поэтому важно сразу распознать симптомы стоматита.

Основные симптомы

Воспалительный процесс поражает слизистую и вызывает выраженные симптомы:

покраснение и отек языка;

белый налет;

общее недомогание;

образование многих мелких пузырьков и язв.

Из-за сильной чувствительности и воспаления языка больной не может принимать пищу, возможно повышение температуры, бессонница и раздражительность.

К основным признакам стоматита у ребенка входит:

ребенок капризничает, отказывается от еды (дети до года) из-за боли;

повышенная температура тела без видимых признаков болезни;

налет и ранки во рту;

неприятный запах изо рта;

кровоточивость десен.

Как лечить стоматит

Важно при первых симптомах посетить врача. Однако, если такой возможности нет, семейный врач Маргарита Зан рассказала, как помочь снять болезненные проявления в домашних условиях.

По ее словам, в первую очередь нужно обезболить болевые ощущения. В этом помогут Нурофен или Панадол.

Далее необходимо обрабатывать полость рта. Врач советует использовать Стоматидин, Холисал или раствор соды. Обрабатывай рот дважды нужно трижды в день за полчаса до еды.

Отмечается, что во избежание болевых ощущений нужно есть измельченную пюреобразную пищу. Желательно есть прохладную.

Однако важно, если ранки не заживают, то нужно срочно идти к врачу. Он назначит лечение глюкокортикоидами или терапию витаминами.