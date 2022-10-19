Что такое стоматит, почему появляется и как лечить

Обычно считают, что стоматит, это заболевание исключительно детское, однако это совсем не так. Стоматит как воспалительное заболевание слизистой и мягких тканей полости рта может возникать в любом возрасте.
Почему возникает такое заболевание - читайте ниже.
Стоматит может возникать из-за ряда таких проблем:
Если игнорировать такое заболевание, то это приводит к снижению иммунитета, а иногда даже к интоксикации и лихорадке. Поэтому важно сразу распознать симптомы стоматита.
Воспалительный процесс поражает слизистую и вызывает выраженные симптомы:
Из-за сильной чувствительности и воспаления языка больной не может принимать пищу, возможно повышение температуры, бессонница и раздражительность.
К основным признакам стоматита у ребенка входит:
Важно при первых симптомах посетить врача. Однако, если такой возможности нет, семейный врач Маргарита Зан рассказала, как помочь снять болезненные проявления в домашних условиях.
По ее словам, в первую очередь нужно обезболить болевые ощущения. В этом помогут Нурофен или Панадол.
Далее необходимо обрабатывать полость рта. Врач советует использовать Стоматидин, Холисал или раствор соды. Обрабатывай рот дважды нужно трижды в день за полчаса до еды.
Отмечается, что во избежание болевых ощущений нужно есть измельченную пюреобразную пищу. Желательно есть прохладную.
Однако важно, если ранки не заживают, то нужно срочно идти к врачу. Он назначит лечение глюкокортикоидами или терапию витаминами.
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