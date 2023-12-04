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Що таке співчуття до себе та як його розпізнати

Що таке співчуття до себе (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Відчувати співчуття до себе - це абсолютно нормально, оскільки у кожного з нас бувають складні періоди в житті і варто вчитися підтримувати себе, а не робити ще гірше.

Про те, що таке співчуття до себе та як його розпізнати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланнями на такі закордонні джерела: Mindful Self-Compassion Workbook, Kristin Neff, PhD, Christopher Germer, PhD.

Що таке співчуття до себе та як його розпізнати 

Усі ми, чомусь, звели в собі бар’єри, які заважають проявляти любов і турботу до самих себе. А зробили ми це, щоб захистити себе від важких реалій існування та засудження. 

Але є й інший спосіб відчути себе в безпеці. Коли ми усвідомлюємо свої труднощі, реагуємо зі співчуттям, доброзичливістю і підтримуємо себе у важкі часи - наше життя змінюється. Ми можемо навчитися приймати себе і своє життя, попри внутрішні та зовнішні недосконалості, і давати собі необхідну силу для подальшого успішного розвитку.

Існує кілька способів, щоб навчитися співчувати собі і тим самим допомагати жити повноцінно, не шукаючи в собі мінусів, не засуджувати себе і давати собі право на помилки та невдачі, адже це нормально. 

Що таке співчуття до себе (фото: Freepik) 

Крок перший. Навчіться співпереживати собі, так само як своєму другу. Його ви сприймаєте таким, який він є і підтримаєте навіть в ті моменти, коли ви розумієте, що він не має зараз рації чи допустився серйозних помилок. Тож почніть ставитися так само і до себе. 

Крок другий. Почніть ставитися до себе з доброзичливістю. Чомусь, коли ми помиляємося, то одразу починаємо лаяти себе, замість того, щоб підтримати. А доброзичливе ставлення до себе блокує порив агресії та дозволяє нам ставитися до себе, так само як до інших. 

Крок третій. Прийміть свою неідеальність. Ми усвідомлюємо, що кожна людина може помилитися, у нас бувають провали, невдачі та важкі життєві періоди. В інших ми це легко приймаємо, але час подбати й про себе. 

Здорове співчуття до себе - один з ключів любові й турботи до себе. І це не має нічого спільного з егоїзмом.

Раніше ми розповідали про те, якими негативними звичками ми руйнуємо себе щодня.

Також читайте наш матеріал про те, як зробити жінку щасливою.

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