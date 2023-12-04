Что такое сочувствие к себе и как его распознать

Все мы, почему-то, выростили в себе барьеры, которые мешают проявлять любовь и заботу к самим себе. А сделали мы это, чтобы оградить себя от тяжелых реалий существования и осуждения.

Но есть и другой способ почувствовать себя в безопасности. Когда мы осознаем свои трудности, реагируем с сочувствием, доброжелательностью и поддерживаем себя в трудные времена - наша жизнь меняется. Мы можем научиться принимать себя и свою жизнь, невзирая на внутренние и внешние несовершенства, и давать себе необходимую силу для дальнейшего успешного развития.

Существует несколько способов, чтобы научиться сочувствовать себе и тем самым помогать жить полноценно, не ища минусов, не осуждать себя и давать себе право на ошибки и неудачи, ведь это нормально.

Что такое сочувствие к себе (фото: Freepik)

Шаг первый. Научитесь сопереживать себе, равно так, как своему другу. Его вы принимаете таким, какой он есть и поддержите даже в те моменты, когда вы понимаете, что он не прав сейчас или допустил серьезные ошибки. Итак, начните относиться так же и к себе.

Шаг второй. Начните относиться к себе с дружелюбием. Почему-то, когда мы ошибаемся, сразу начинаем ругать себя, вместо того, чтобы поддержать. А доброжелательное отношение к себе блокирует порыв агрессии и позволяет относиться к себе, так же как к другим.

Шаг третий. Примите свою неидеальность. Мы отдаем себе отчет в том, что каждый человек может ошибиться, у нас бывают провалы, неудачи и тяжелые жизненные периоды. В других мы это легко принимаем, но пора позаботиться и о себе.

Здоровое сочувствие к себе - один из ключей любви и заботы к себе. И это не имеет ничего общего с эгоизмом.