RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что такое сочувствие к себе и как его распознать

Что такое сочувствие к себе (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Испытывать сочувствие к себе - это абсолютно нормально, поскольку у каждого из нас бывают сложные периоды в жизни и стоит учиться поддерживать себя, а не делать еще хуже.

О том, что такое сочувствие к себе и как его распознать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылками на зарубежные источники: Mindful Self-Compassion Workbook, Kristin Neff, PhD, Christopher Germer, PhD.

Что такое сочувствие к себе и как его распознать

Все мы, почему-то, выростили в себе барьеры, которые мешают проявлять любовь и заботу к самим себе. А сделали мы это, чтобы оградить себя от тяжелых реалий существования и осуждения.

Но есть и другой способ почувствовать себя в безопасности. Когда мы осознаем свои трудности, реагируем с сочувствием, доброжелательностью и поддерживаем себя в трудные времена - наша жизнь меняется. Мы можем научиться принимать себя и свою жизнь, невзирая на внутренние и внешние несовершенства, и давать себе необходимую силу для дальнейшего успешного развития.

Существует несколько способов, чтобы научиться сочувствовать себе и тем самым помогать жить полноценно, не ища минусов, не осуждать себя и давать себе право на ошибки и неудачи, ведь это нормально.

Что такое сочувствие к себе (фото: Freepik)

Шаг первый. Научитесь сопереживать себе, равно так, как своему другу. Его вы принимаете таким, какой он есть и поддержите даже в те моменты, когда вы понимаете, что он не прав сейчас или допустил серьезные ошибки. Итак, начните относиться так же и к себе.

Шаг второй. Начните относиться к себе с дружелюбием. Почему-то, когда мы ошибаемся, сразу начинаем ругать себя, вместо того, чтобы поддержать. А доброжелательное отношение к себе блокирует порыв агрессии и позволяет относиться к себе, так же как к другим.

Шаг третий. Примите свою неидеальность. Мы отдаем себе отчет в том, что каждый человек может ошибиться, у нас бывают провалы, неудачи и тяжелые жизненные периоды. В других мы это легко принимаем, но пора позаботиться и о себе.

Здоровое сочувствие к себе - один из ключей любви и заботы к себе. И это не имеет ничего общего с эгоизмом.

Раньше мы рассказывали о том,какими отрицательными привычками мы разрушаем себя каждый день.

Также читайте наш материал о том, как сделать женщину счастливой.

Читайте РБК-Украина в Google News
люди