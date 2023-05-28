Що таке синдром відмінника і як він впливає на життя у дорослому віці

Багатьох із нас з дитинства привчали, що ми маємо бути найуспішнішими та найкращими у всьому. Великі амбіції це, звичайно, добре, але коли людина у чомусь не займає першість, то це стає для неї ледь не катастрофою.
Про те, що таке синдром відмінника, розповіла психолог Марина Чорнобай на своїй сторінці в Instagram.
"Синдром відмінника виглядає приблизно так - я повинен бути найуспішнішим, найкоханішим, найщасливішим, найкрасивішим, най-най-най... Але де ж у цьому всьому є ви? Синдром відмінника найчастіше це історії про дитячі травми", - пише експерт.
Які причини призводять до цього синдрому:
"Цей синдром буквально впливає на все життя. Перфекціоніст прагне досконалості в роботі заради самої досконалості, а "відмінник" - заради похвали і схвалення оточуючих. Синдром відмінника завжди проявляється в бажанні виправдати очікування інших", - пояснює Чорнобай.
Які прояви має синдром відмінника:
"Синдром відмінника позбавляє можливості ризикувати. А в житті багато ситуацій, коли неможливо передбачити результати, але треба діяти тут і зараз", - зазначає психолог.
Раніше ми писали про те, що таке синдром самозванця і чому він небезпечний.
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