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Що таке синдром відмінника і як він впливає на життя у дорослому віці

Що таке синдром відмінника (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Багатьох із нас з дитинства привчали, що ми маємо бути найуспішнішими та найкращими у всьому. Великі амбіції це, звичайно, добре, але коли людина у чомусь не займає першість, то це стає для неї ледь не катастрофою.

Про те, що таке синдром відмінника, розповіла психолог Марина Чорнобай на своїй сторінці в Instagram.

Що таке синдром відмінника

"Синдром відмінника виглядає приблизно так - я повинен бути найуспішнішим, найкоханішим, найщасливішим, найкрасивішим, най-най-най... Але де ж у цьому всьому є ви? Синдром відмінника найчастіше це історії про дитячі травми", - пише експерт.

Які причини призводять до цього синдрому:

  • брак уваги, турботи і любові від близьких
  • відсутність похвали і заохочення
  • завищені очікування
  • психологічний тиск (вчителі чи батьки завжди ставлять якісь умови)
  • покарання за оцінки, зовнішній вигляд тощо. Батьки бачать якусь свою ідеальну картину, а ви в неї не вписуєтесь. На жаль, від цього страждає лише дитина.

Як впливає синдром відмінника на доросле життя

"Цей синдром буквально впливає на все життя. Перфекціоніст прагне досконалості в роботі заради самої досконалості, а "відмінник" - заради похвали і схвалення оточуючих. Синдром відмінника завжди проявляється в бажанні виправдати очікування інших", - пояснює Чорнобай.

Які прояви має синдром відмінника:

  • нестабільна самооцінка
  • прагнення здобути схвалення інших будь-яким шляхом
  • проблема у спілкуванні з оточуючими
  • емоційна нестабільність
  • ревниве ставлення до успіхів інших
  • невміння справлятися з несподіваними труднощами

"Синдром відмінника позбавляє можливості ризикувати. А в житті багато ситуацій, коли неможливо передбачити результати, але треба діяти тут і зараз", - зазначає психолог.

Як позбутись синдрому відмінника

  • вчіться розставляти пріоритети і бачити варіанти
  • почніть дозволяти собі помилятись. Подивіться, що буде із вашим станом, які думки будуть з'являтись
  • нагадайте собі, що людині не потрібне нічиє схвалення, окрім власного. Ніхто не ідеальний.
  • підіть до психолога, пропрацюйте свої дитячі травми, нагадайте собі, що ви вже не маленькі і батьки вже не контролюють ваше життя.

Раніше ми писали про те, що таке синдром самозванця і чому він небезпечний.

Читайте також про те, як батькам реагувати на підлітка-бунтаря і при цьому не зіпсувати стосунки з ним.

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