Что такое синдром отличника и как он влияет на жизнь во взрослом возрасте

Многих из нас с детства приучали, что мы должны быть успешными и лучшими во всем. Большие амбиции это, конечно, хорошо, но когда человек в чем-то не занимает первенство, это становится для него чуть ли не катастрофой.
О том, что такое синдром отличника, рассказала психолог Марина Чернобай на своей странице в Instagram.
"Синдром отличника выглядит примерно так - я должен быть самым успешным, самым любимым, самым счастливым, самым красивым, самым-самым... Но где же в этом всем есть вы? Синдром отличника чаще всего это истории о детских травмах", - пишет эксперт.
Какие причины приводят к этому синдрому:
"Этот синдром буквально влияет на всю жизнь. Перфекционист стремится к совершенству в работе ради самого совершенства, а "отличник" - ради похвалы и одобрения окружающих. Синдром отличника всегда проявляется в желании оправдать ожидания других", - объясняет Чернобай.
Какие проявления имеет синдром отличника:
"Синдром отличника лишает возможности рисковать. А в жизни много ситуаций, когда невозможно предсказать результаты, но нужно действовать здесь и сейчас", - отмечает психолог.
Раньше мы писали о том, что такое синдром самозванца и почему он опасен.
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