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Что такое синдром отличника и как он влияет на жизнь во взрослом возрасте

Что такое синдром отличника (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Многих из нас с детства приучали, что мы должны быть успешными и лучшими во всем. Большие амбиции это, конечно, хорошо, но когда человек в чем-то не занимает первенство, это становится для него чуть ли не катастрофой.

О том, что такое синдром отличника, рассказала психолог Марина Чернобай на своей странице в Instagram.

Что такое синдром отличника

"Синдром отличника выглядит примерно так - я должен быть самым успешным, самым любимым, самым счастливым, самым красивым, самым-самым... Но где же в этом всем есть вы? Синдром отличника чаще всего это истории о детских травмах", - пишет эксперт.

Какие причины приводят к этому синдрому:

  • нехватка внимания, заботы и любви от близких
  • отсутствие похвалы и поощрения
  • завышенные ожидания
  • психологическое давление (учителя или родители всегда ставят какие-то условия)
  • наказание за оценки, внешний вид и т.д. Родители видят какую-то свою идеальную картину, а вы в нее не вписываетесь. К сожалению, от этого страдает только ребенок.

Как влияет синдром отличника на взрослую жизнь

"Этот синдром буквально влияет на всю жизнь. Перфекционист стремится к совершенству в работе ради самого совершенства, а "отличник" - ради похвалы и одобрения окружающих. Синдром отличника всегда проявляется в желании оправдать ожидания других", - объясняет Чернобай.

Какие проявления имеет синдром отличника:

  • нестабильная самооценка
  • стремление получить одобрение других любым путем
  • проблема в общении с окружающими
  • эмоциональная нестабильность
  • ревнивое отношение к успехам других
  • неумение справляться с неожиданными трудностями

"Синдром отличника лишает возможности рисковать. А в жизни много ситуаций, когда невозможно предсказать результаты, но нужно действовать здесь и сейчас", - отмечает психолог.

Как избавиться от синдрома отличника

  • учитесь расставлять приоритеты и видеть варианты
  • начните позволять себе ошибаться. Посмотрите, что будет с вашим состоянием, какие мысли будут появляться
  • напомните себе, что человеку не нужно ничье одобрение, кроме собственного. Никто не идеален.
  • пойдите к психологу, проработайте свои детские травмы, напомните себе, что вы уже не маленькие и родители уже не контролируют вашу жизнь.

Раньше мы писали о том, что такое синдром самозванца и почему он опасен.

Читайте также о том, как родителям реагировать на подростка-бунтаря и при этом не испортить отношения с ним.

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