Что такое синдром отличника и как он влияет на жизнь во взрослом возрасте

Что такое синдром отличника

"Синдром отличника выглядит примерно так - я должен быть самым успешным, самым любимым, самым счастливым, самым красивым, самым-самым... Но где же в этом всем есть вы? Синдром отличника чаще всего это истории о детских травмах", - пишет эксперт.

Какие причины приводят к этому синдрому:

нехватка внимания, заботы и любви от близких

отсутствие похвалы и поощрения

завышенные ожидания

психологическое давление (учителя или родители всегда ставят какие-то условия)

наказание за оценки, внешний вид и т.д. Родители видят какую-то свою идеальную картину, а вы в нее не вписываетесь. К сожалению, от этого страдает только ребенок.

Как влияет синдром отличника на взрослую жизнь

"Этот синдром буквально влияет на всю жизнь. Перфекционист стремится к совершенству в работе ради самого совершенства, а "отличник" - ради похвалы и одобрения окружающих. Синдром отличника всегда проявляется в желании оправдать ожидания других", - объясняет Чернобай.

Какие проявления имеет синдром отличника:

нестабильная самооценка

стремление получить одобрение других любым путем

проблема в общении с окружающими

эмоциональная нестабильность

ревнивое отношение к успехам других

неумение справляться с неожиданными трудностями

"Синдром отличника лишает возможности рисковать. А в жизни много ситуаций, когда невозможно предсказать результаты, но нужно действовать здесь и сейчас", - отмечает психолог.

Как избавиться от синдрома отличника