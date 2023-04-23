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5 ознак того, що у вас синдром самозванця. Як перевірити себе?

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Неділя 23 квітня 2023 19:04
5 ознак того, що у вас синдром самозванця. Як перевірити себе? Які ознаки вказують на те, що у вас синдром самозванця (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Багато хто точно помічав за собою ці ознаки, але не міг їх правильно ідентифікувати та зрозуміти, що вони вказують на синдром самозванця. Так що ж це таке, як його розпізнати і чим він небезпечний?

Відповіді на ці питання дала психолог Ірина Бабарикіна на своїй сторінці Instagram.

Що таке синдром самозванця

Синдром самозванця - це психологічний феномен, при якому людина потерпає від невпевненості у власних здібностях і досягненнях. Вона не здатна адекватно оцінити свої успіхи.

Попри очевидні докази своїх здібностей, люди з цим синдромом вірять, що не їхні досягнення випадкові, пояснюють їх везінням.

У деяких з цих людей невпевненість у собі настільки виражена, що вони вважають себе самозванцями.

5 ознак того, що у вас цей синдром

  • Ви вірите в те, що оточуючі переоцінюють ваші здібності та навички. Ви не просто вірите у це, ви впевнені, що воно так і є.
  • Ви постійно відчуваєте страх викриття і перебуваєте у фоновій тривозі. Ви боїтеся, що вас от-от виведуть на чисту воду і всі дізнаються, що ви нездара, а не людина з високою кваліфікацією.
  • Свій успіх і свої досягнення ви приписуєте зовнішнім факторам, везінню, але не собі.
  • Ви відчуваєте задоволення від виконаної роботи лише тоді, коли ви сильно втомилися. Якщо ви це зробили легко і швидко, то відчуваєте тривогу, думаєте, що це просто вам пощастило.

Чому слід позбутися синдрому самозванця

"Для того, щоб заробляти достатньо грошей для задоволення всіх потреб і не шкодувати про зроблений (або не зроблений) вибір через роки", - пояснює психолог.

Також і для того, щоб не віддавати всього себе роботі, не отримуючи натомість навіть відповідної оплати. Позбувшись синдрому, у людини зменшуються ризики отримати нервовий зрив або професійне вигоряння.

"Без синдрому в людини підвищиться самооцінка, вона ставитиме собі нові фінансові цілі та за їх допомогою підвищуватиме свій рівень доходу. А ще - буде психологічно здоровою та повноцінною особистістю", - каже експерт.

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