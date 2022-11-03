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Що таке ПТСР та як впоратися із цим психічним розладом

ПТСР спостерігають у 8% чоловіків і 20% жінок (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

ПТСР, або посттравматичний стресовий розлад - це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події.

Найчастіше ПТСР розвивається у ветеранів війни, цивільних із зони бойових дій, жертв будь-якого насильства, полонених і жертв катування.

Styler розповідає, як впоратися із розладом і допомогти його пережити близьким людям.

Як проявляється розлад?

Симптоми ПТСР можуть відрізнятися від особи до особи. Найчастіший симптом - це замкненість у собі та небажання згадувати пережите. Серед основних ознак, які виділяють спеціалісти:

  • постійні думки про травматичну подію, які виникають самі по собі або навіть сняться
  • повна бойова готовність до будь-чого в житті, навіть якщо нічого не загрожує.
  • небажання говорити про подію, апатія, відсторонення, втрата інтересу тощо
  • панічні атаки
  • фізичні симптоми: головний біль, діарея, печія, судоми, біль в попереку.
  • втрата довіри до знайомих людей
  • проблеми в житті
  • поява алко-, нарко- або тютюнозалежності
  • проблеми в стосунках із людьми
  • виникнення суїцидальних думок

Директорка Центру психічного здоров'я й реабілітації МОЗ України Ксенія Восніцина каже, що жити з ПТСР доволі складно, адже ніколи не знаєш, в який момент проявляться симптоми. Зазвичай процес появи запускають тригери: внутрішні та зовнішні чинники.

Внутрішні тригери - це те, що ми відчуваємо всередині: думки, емоції та тілесні відчуття. Вони завжди схожі на ті, що були в момент травматичного досвіду.

Зовнішні тригери - це ситуації, люди або місця, які нагадують про травматичну подію, до прикладу, певні слова, звуки, локації тощо.

Людину з ПТСР легко може стривожити буденна ситуація (фото: Freepik)

Як допомогти людині з ПТСР?

Насамперед не створюйте ситуацій-тригерів і ставтеся до людини з максимальним розумінням і толерантністю. Ні в якому разі не просіть розповісти про травматичний досвід, якщо вона цього не хоче.

Не намагайтеся також знецінювати або героїзувати пережитий досвід. Натомість краще:

  • подбайте про базові потреби людини
  • допоможіть знайти контакти спеціалістів, організацій та груп підтримки
  • якщо людина наважиться говорити, дайте можливість поговорити стільки разів, скільки їй потрібно
  • робіть разом звичайні рутинні справи
  • говоріть про майбутнє та будуйте спільні плани
  • уникайте наркотиків, алкоголю та куріння вдома та у вашому оточенні
  • не залишайте її на самоті, якщо стан людини важкий

Чи можна вилікувати ПТСР?

Так, посттравматичний стресовий розлад піддається лікуванню, тому в разі появи перших симптомів варто відразу звертатися до сімейного лікаря, психіатра та фахівця із психічного здоров'я.

Лікування може бути медикаментозне або психотерапевтичне.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Нагадаємо, що в Україні запустили гарячу лінію психологічної підтримки лише для чоловіків.

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ПТСР