Що таке ПТСР та як впоратися із цим психічним розладом

ПТСР, або посттравматичний стресовий розлад - це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події.
Найчастіше ПТСР розвивається у ветеранів війни, цивільних із зони бойових дій, жертв будь-якого насильства, полонених і жертв катування.
Styler розповідає, як впоратися із розладом і допомогти його пережити близьким людям.
Симптоми ПТСР можуть відрізнятися від особи до особи. Найчастіший симптом - це замкненість у собі та небажання згадувати пережите. Серед основних ознак, які виділяють спеціалісти:
Директорка Центру психічного здоров'я й реабілітації МОЗ України Ксенія Восніцина каже, що жити з ПТСР доволі складно, адже ніколи не знаєш, в який момент проявляться симптоми. Зазвичай процес появи запускають тригери: внутрішні та зовнішні чинники.
Внутрішні тригери - це те, що ми відчуваємо всередині: думки, емоції та тілесні відчуття. Вони завжди схожі на ті, що були в момент травматичного досвіду.
Зовнішні тригери - це ситуації, люди або місця, які нагадують про травматичну подію, до прикладу, певні слова, звуки, локації тощо.
Людину з ПТСР легко може стривожити буденна ситуація (фото: Freepik)
Насамперед не створюйте ситуацій-тригерів і ставтеся до людини з максимальним розумінням і толерантністю. Ні в якому разі не просіть розповісти про травматичний досвід, якщо вона цього не хоче.
Не намагайтеся також знецінювати або героїзувати пережитий досвід. Натомість краще:
Так, посттравматичний стресовий розлад піддається лікуванню, тому в разі появи перших симптомів варто відразу звертатися до сімейного лікаря, психіатра та фахівця із психічного здоров'я.
Лікування може бути медикаментозне або психотерапевтичне.
Фото: facebook.com/moz.ukr