Что такое ПТСР и как справиться с этим психическим расстройством

Как проявляется расстройство?

Симптомы ПТСР могут отличаться от личности к личности. Частый симптом - это замкнутость в себе и нежелание вспоминать пережитое. Среди основных признаков, выделяемых специалистами:

постоянные мысли о травматическом событии, возникающие сами по себе или даже снятся

полная боевая готовность к чему-либо в жизни, даже если ничего не угрожает.

нежелание говорить о событии, апатии, отстранении, утрате интереса и т.п.

панические атаки

физические симптомы: головная боль, диарея, изжога, судороги, боли в пояснице.

потеря доверия к знакомым людям

проблемы в жизни

появление алко-, нарко- или табакозависимости

проблемы в отношениях с людьми

возникновение суицидальных мыслей

Директор Центра психического здоровья и реабилитации Минздрава Украины Ксения Восницына говорит, что жить с ПТСР достаточно сложно, ведь никогда не знаешь, в какой момент проявятся симптомы. Обычно процесс появления запускают триггеры: внутренние и внешние факторы.

Внутренние триггеры - это то, что мы испытываем внутри: мысли, эмоции и телесные ощущения. Они всегда похожи на те, что были в момент травматического опыта.

Внешние триггеры - это ситуации, люди или места, напоминающие о травматическом событии, например, определенные слова, звуки, локации и т.д.

Человека с ПТСР легко может встревожить обыденная ситуация (фото: Freepik)

Как помочь человеку из ПТСР?

Прежде всего не создавайте ситуаций-триггеров и относитесь к человеку с максимальным пониманием и толерантностью. Ни в коем случае не просите рассказать о травматическом опыте, если он этого не желает.

Не пытайтесь также обесценивать или героизировать пережитый опыт. Зато лучше:

позаботьтесь о базовых потребностях человека

помогите найти контакты специалистов, организаций и групп поддержки

если человек решится говорить, дайте возможность поговорить столько раз, сколько ему нужно

делайте вместе обычные рутинные дела

говорите о будущем и стройте общие планы

избегайте наркотиков, алкоголя и курения на дому и в вашем окружении

не оставляйте ее в одиночестве, если состояние человека тяжелое

Можно ли вылечить ПТСР?

Да, посттравматическое стрессовое расстройство поддается лечению, поэтому в случае появления первых симптомов следует сразу обращаться к семейному врачу, психиатру и специалисту по психическому здоровью.