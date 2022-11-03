Что такое ПТСР и как справиться с этим психическим расстройством

ПТСР, или посттравматическое стрессовое расстройство - это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события.
Чаще ПТСР развивается у ветеранов войны, гражданских из зоны боевых действий, жертв любого насилия, пленных и жертв пыток.
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Симптомы ПТСР могут отличаться от личности к личности. Частый симптом - это замкнутость в себе и нежелание вспоминать пережитое. Среди основных признаков, выделяемых специалистами:
Директор Центра психического здоровья и реабилитации Минздрава Украины Ксения Восницына говорит, что жить с ПТСР достаточно сложно, ведь никогда не знаешь, в какой момент проявятся симптомы. Обычно процесс появления запускают триггеры: внутренние и внешние факторы.
Внутренние триггеры - это то, что мы испытываем внутри: мысли, эмоции и телесные ощущения. Они всегда похожи на те, что были в момент травматического опыта.
Внешние триггеры - это ситуации, люди или места, напоминающие о травматическом событии, например, определенные слова, звуки, локации и т.д.
Человека с ПТСР легко может встревожить обыденная ситуация (фото: Freepik)
Прежде всего не создавайте ситуаций-триггеров и относитесь к человеку с максимальным пониманием и толерантностью. Ни в коем случае не просите рассказать о травматическом опыте, если он этого не желает.
Не пытайтесь также обесценивать или героизировать пережитый опыт. Зато лучше:
Да, посттравматическое стрессовое расстройство поддается лечению, поэтому в случае появления первых симптомов следует сразу обращаться к семейному врачу, психиатру и специалисту по психическому здоровью.
Лечение может быть медикаментозным или психотерапевтическим.
Фото: facebook.com/moz.ukr