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Что такое ПТСР и как справиться с этим психическим расстройством

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Четверг 03 ноября 2022 14:51
Что такое ПТСР и как справиться с этим психическим расстройством ПТСР наблюдают у 8% мужчин и 20% женщин (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

ПТСР, или посттравматическое стрессовое расстройство - это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события.

Чаще ПТСР развивается у ветеранов войны, гражданских из зоны боевых действий, жертв любого насилия, пленных и жертв пыток.

Styler рассказывает, как справиться с расстройством и помочь его пережить близким людям.

Как проявляется расстройство?

Симптомы ПТСР могут отличаться от личности к личности. Частый симптом - это замкнутость в себе и нежелание вспоминать пережитое. Среди основных признаков, выделяемых специалистами:

  • постоянные мысли о травматическом событии, возникающие сами по себе или даже снятся
  • полная боевая готовность к чему-либо в жизни, даже если ничего не угрожает.
  • нежелание говорить о событии, апатии, отстранении, утрате интереса и т.п.
  • панические атаки
  • физические симптомы: головная боль, диарея, изжога, судороги, боли в пояснице.
  • потеря доверия к знакомым людям
  • проблемы в жизни
  • появление алко-, нарко- или табакозависимости
  • проблемы в отношениях с людьми
  • возникновение суицидальных мыслей

Директор Центра психического здоровья и реабилитации Минздрава Украины Ксения Восницына говорит, что жить с ПТСР достаточно сложно, ведь никогда не знаешь, в какой момент проявятся симптомы. Обычно процесс появления запускают триггеры: внутренние и внешние факторы.

Внутренние триггеры - это то, что мы испытываем внутри: мысли, эмоции и телесные ощущения. Они всегда похожи на те, что были в момент травматического опыта.

Внешние триггеры - это ситуации, люди или места, напоминающие о травматическом событии, например, определенные слова, звуки, локации и т.д.

Что такое ПТСР и как справиться с этим психическим расстройством

Человека с ПТСР легко может встревожить обыденная ситуация (фото: Freepik)

Как помочь человеку из ПТСР?

Прежде всего не создавайте ситуаций-триггеров и относитесь к человеку с максимальным пониманием и толерантностью. Ни в коем случае не просите рассказать о травматическом опыте, если он этого не желает.

Не пытайтесь также обесценивать или героизировать пережитый опыт. Зато лучше:

  • позаботьтесь о базовых потребностях человека
  • помогите найти контакты специалистов, организаций и групп поддержки
  • если человек решится говорить, дайте возможность поговорить столько раз, сколько ему нужно
  • делайте вместе обычные рутинные дела
  • говорите о будущем и стройте общие планы
  • избегайте наркотиков, алкоголя и курения на дому и в вашем окружении
  • не оставляйте ее в одиночестве, если состояние человека тяжелое

Можно ли вылечить ПТСР?

Да, посттравматическое стрессовое расстройство поддается лечению, поэтому в случае появления первых симптомов следует сразу обращаться к семейному врачу, психиатру и специалисту по психическому здоровью.

Лечение может быть медикаментозным или психотерапевтическим.

Что такое ПТСР и как справиться с этим психическим расстройством

Фото: facebook.com/moz.ukr

Напомним, что в Украине запустили горячую линию психологической поддержки только для мужчин.

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ПТСР