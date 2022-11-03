Что такое ПТСР и как справиться с этим психическим расстройством
ПТСР, или посттравматическое стрессовое расстройство - это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события.
Чаще ПТСР развивается у ветеранов войны, гражданских из зоны боевых действий, жертв любого насилия, пленных и жертв пыток.
Styler рассказывает, как справиться с расстройством и помочь его пережить близким людям.
Как проявляется расстройство?
Симптомы ПТСР могут отличаться от личности к личности. Частый симптом - это замкнутость в себе и нежелание вспоминать пережитое. Среди основных признаков, выделяемых специалистами:
- постоянные мысли о травматическом событии, возникающие сами по себе или даже снятся
- полная боевая готовность к чему-либо в жизни, даже если ничего не угрожает.
- нежелание говорить о событии, апатии, отстранении, утрате интереса и т.п.
- панические атаки
- физические симптомы: головная боль, диарея, изжога, судороги, боли в пояснице.
- потеря доверия к знакомым людям
- проблемы в жизни
- появление алко-, нарко- или табакозависимости
- проблемы в отношениях с людьми
- возникновение суицидальных мыслей
Директор Центра психического здоровья и реабилитации Минздрава Украины Ксения Восницына говорит, что жить с ПТСР достаточно сложно, ведь никогда не знаешь, в какой момент проявятся симптомы. Обычно процесс появления запускают триггеры: внутренние и внешние факторы.
Внутренние триггеры - это то, что мы испытываем внутри: мысли, эмоции и телесные ощущения. Они всегда похожи на те, что были в момент травматического опыта.
Внешние триггеры - это ситуации, люди или места, напоминающие о травматическом событии, например, определенные слова, звуки, локации и т.д.
Человека с ПТСР легко может встревожить обыденная ситуация (фото: Freepik)
Как помочь человеку из ПТСР?
Прежде всего не создавайте ситуаций-триггеров и относитесь к человеку с максимальным пониманием и толерантностью. Ни в коем случае не просите рассказать о травматическом опыте, если он этого не желает.
Не пытайтесь также обесценивать или героизировать пережитый опыт. Зато лучше:
- позаботьтесь о базовых потребностях человека
- помогите найти контакты специалистов, организаций и групп поддержки
- если человек решится говорить, дайте возможность поговорить столько раз, сколько ему нужно
- делайте вместе обычные рутинные дела
- говорите о будущем и стройте общие планы
- избегайте наркотиков, алкоголя и курения на дому и в вашем окружении
- не оставляйте ее в одиночестве, если состояние человека тяжелое
Можно ли вылечить ПТСР?
Да, посттравматическое стрессовое расстройство поддается лечению, поэтому в случае появления первых симптомов следует сразу обращаться к семейному врачу, психиатру и специалисту по психическому здоровью.
Лечение может быть медикаментозным или психотерапевтическим.
Фото: facebook.com/moz.ukr