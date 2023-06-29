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Що таке "правильний" оверсайз і кому не можна носити цей стиль взагалі

Як носити речі оверсайз (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Оверсайз-річ - це не просто одежина, яку ви доношуєте після старшого брата/сестри чи бойфренда. Такий одяг вимагає правил вибору не тільки розміру, але й підбору по типу фігури. А декому ці речі взагалі протипоказані.

Про правила оверсайзу розповіла в Instagram персональний стиліст Олена Шевченко.

Яким має бути оверсайз

"Здавалось би - одягни обʼєму річ - і ось він, бажаний оверсайз. Але все не так просто", - наголошує Олена.

Оверсайз - це не просто обʼємна річ. Вона має бути візуально, мінімум, на два розміри більше.

"Тобто так, щоб під одяг можна було запхнути ще одну людину і вам там вдвох було комфортно. Правильний оверсайз виглядає так ніби ви обікрали шафу якогось дуже високого та кремезного бідолахи, та натягнули на себе", - додала стилістка.

Об'ємна річ - не оверсайз

За словами експертки, обʼємні, вільні фасони - це інша історія. Вони створені, щоб образи виходили легкі та розслаблені.

А от справжній оверсайз робить вас візуально менше на тлі обʼємного одягу.

"І справжній оверсайз обовʼязково треба носити з речами по фігурі. Бо інакше перетворитесь на мішок з картоплею", - рекомендує Олена.

Як скоригувати фігуру за допомогою оверсайз

Якщо хочете приховати стегна і у вас високий зріст, оберіть брюки + топ чи лонгслів. Якщо зріст невеликий, підійдуть подовжені футболки та светри + прямі брюки.

Якщо треба скорегувати животик, ваш варіант - подовжені кофти + прямі брюки.

Всі фото: instagram.com/purpur.stylist

Кому оверсайз носити не варто

За словами стилістки, дівчатам з обʼємним бюстом та широкими плечима (фігура "перевернутий трикутник") плечові вироби оверсайз формату протипоказані.

Краще легкий обʼєм, але ні в якому разі себе не можна обтягувати. На жаль, трендове оверсайз худі сильно додасть такий фігурі обʼємів.

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