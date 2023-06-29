Что такое "правильный" оверсайз и кому нельзя носить этот стиль вообще

Каким должен быть оверсайз

"Казалось бы - надень объемную вещь - и вот он, желанный оверсайз. Но все не так просто", - отмечает Елена.

Оверсайз - это не просто объемная вещь. Она должна быть визуально минимум на два размера больше.

"То есть так, чтобы под одежду можно было запихнуть еще одного человека и вам там вдвоем было комфортно. Правильный оверсайз выглядит так, будто вы обокрали шкаф какого-то очень высокого и коренастого бедолаги, и натянули на себя", - добавила стилистка.

Объемная вещь - не оверсайз

По словам эксперта, объемные, свободные фасоны - это другая история. Они созданы, чтобы образы получались легкими и расслабленными.

А вот настоящий оверсайз делает вас зрительно меньше на фоне объемной одежды.

"И настоящий оверсайз обязательно нужно носить с вещами по фигуре. Иначе превратитесь в мешок с картофелем", - рекомендует Елена.

Как скорректировать фигуру с помощью оверсайза

Если хотите скрыть бедра и у вас высокий рост, выберите брюки + топ или лонгслив. Если рост небольшой, подойдут удлиненные футболки и свитера + прямые брюки.

Если нужно скорректировать животик, ваш вариант - удлиненные кофты + прямые брюки.

Все фото: instagram.com/purpur.stylist

Кому оверсайз носить не стоит

По словам стилиста, девушкам с объемным бюстом и широкими плечами (фигура "перевернутый треугольник") "плечевые изделия" оверсайз формата противопоказаны.

Лучше легкий объем, но ни в коем случае себя нельзя обтягивать. К сожалению, трендовый оверсайз худи сильно придаст такой фигуре объемов.