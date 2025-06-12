Що таке "піпл-плізинг" і як ця звичка руйнує вам життя

Ви завжди намагаєтеся бути зручними, ввічливими, безконфліктними. Говорите "так", коли хочеться сказати "ні". Погоджуєтесь на зайве, щоб не образити. Усміхаєтесь, навіть коли всередині все кипить. Якщо це про вас - вітаємо, ви знайомі з піпл-плізингом.
Що таке "піпл-плізинг" та як ця риса характеру може зруйнувати вам життя, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Піпл-плізинг (від англ. people pleasing) - це постійне прагнення догодити іншим, навіть ціною власного комфорту, часу і здоров'я. Людина з такою поведінкою не може сказати "ні", бо боїться бути відкинутою, осудженою або "поганою".
Ви втрачаєте себе
Постійно підлаштовуючись під інших, ви забуваєте: чого хочете саме ви? У чому ваші кордони? Які у вас цінності? З часом відповідей немає - бо все життя ви грали чужу роль.
Вас починають використовувати
Люди швидко звикають до зручності. Якщо ви завжди доступні, вас сприйматимуть як ресурс. І навіть не подумають, що ви втомилися або не хочете.
Постійне напруження та образи
Ви боїтеся відмовити, але всередині - злитеся. На себе, на людей, на життя. Це накопичується й вибухає, бо мовчазне терпіння не вічне.
Ви втрачаєте повагу до себе
Коли постійно здаєш свої позиції, знижується самооцінка. Підлаштування здається "миролюбством", але насправді це відмова від себе.
Вчіться ставити межі
Ставте себе на перше місце
Пропрацюйте страх бути "незручною"
Шукайте баланс
Піпл-плізинг - це маска, яка довго не тримається. За нею - втома, роздратування і почуття, що твоє життя - не твоє. Виходьте з цієї гри. Навчіться бути добрими до себе, а не тільки до інших.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Harvard Business Review, Psychology Today, VeryWell Mind.