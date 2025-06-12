Что такое "пипл-плизинг" и как эта привычка разрушает вам жизнь

Вы всегда стараетесь быть удобными, вежливыми, бесконфликтными. Говорите "да", когда хочется сказать "нет". Соглашаетесь на лишнее, чтобы не обидеть. Улыбаетесь, даже когда внутри все кипит. Если это про вас - поздравляем, вы знакомы с пипл-плизингом.
Что такое "пипл-плизинг" и как эта черта характера может разрушить вам жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Пипл-плизинг (от англ. people pleasing) - это постоянное стремление угодить другим, даже ценой собственного комфорта, времени и здоровья. Человек с таким поведением не может сказать "нет", потому что боится быть отвергнутым, осужденным или "плохим".
Вы теряете себя
Постоянно подстраиваясь под других, вы забываете: чего хотите именно вы? В чем ваши границы? Какие у вас ценности? Со временем ответов нет - потому что всю жизнь вы играли чужую роль.
Вас начинают использовать
Люди быстро привыкают к удобству. Если вы всегда доступны, вас будут воспринимать как ресурс. И даже не подумают, что вы устали или не хотите.
Постоянное напряжение и обиды
Вы боитесь отказать, но внутри - злитесь. На себя, на людей, на жизнь. Это накапливается и взрывается, потому что молчаливое терпение не вечно.
Вы теряете уважение к себе
Когда постоянно сдаешь свои позиции, снижается самооценка. Подстройка кажется "миролюбием", но на самом деле это отказ от себя.
Учитесь ставить границы
Ставьте себя на первое место
Проработайте страх быть "неудобной"
Ищите баланс
Пипл-плизинг - это маска, которая долго не держится. За ней - усталость, раздражение и чувство, что твоя жизнь - не твоя. Выходите из этой игры. Научитесь быть добрыми к себе, а не только к другим.
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При написании материала были использованы источники: Harvard Business Review, Psychology Today, VeryWell Mind.