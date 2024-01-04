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Що таке особисті кордони і чому вони можуть бути небезпечними

Що таке особисті кордони (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Особисті кордони далеко не всі вміють будувати і саме тому, стають заручниками зовнішніх обставин та не вирішують у своєму житті майже нічого.

Про те, що таке особисті кордони і чому вони іноді бувають небезпечними, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням Instagram психолога Олексія Сатановського.

Що таке особисті кордони 

"Твої кордони, це про тебе, тільки без впливу ззовні і без твого впливу назовні. Свої кордони - це про твої бажання, про твої можливості, про твої думки, про твої відчуття", - каже психолог. 

Коли ти знаєш свої особисті кордони, ти можеш зосередитись на своїх бажаннях та потребах, тобто, ти можеш влаштувати свій комфорт. А це є дуже важливо, бо твої кордони - це про те, як ти можеш потім побудувати стосунки з іншими людьми в рамках свого комфорту. 

 

Що відбувається коли людина будує жорсткі кордони 

"Людина з жорсткими кордонами не дає собі свободу, вона не дає можливості висловлювати свої почуття або показувати їх іншим людям", - констатує факт психолог. 

Також Олексій зазначив, що людині з жорсткими кодонами дуже складно будувати стосунки в соціумі, вони не вміють бути гнучкими. Наприклад, у романтичних відносинах, в яких завжди потрібно знаходити компроміс - стає для них важкою задачею.

Виходячи з цього, психолог зазначив, що свої кордони потрібно робити гнучкими, тобто визначити їх і зрозуміти, що є твоїм. 

"Потрібно визначити, де є твій комфорт, твої потреби, але й деколи йти на компроміси. Це теж дуже важливо і круто, коли трапляється так, що ти можеш піти на компроміс не виходячи за власні кордони емоцій, відчуттів та свого комфорту", - зазначив Олексій.

Виходить, що в будь-яких умовах власні кордони мають бути, але не жорсткі, інакше у такому випадку, вони лише зроблять наше життя складнішим і тут вже крім самого тебе, ніхто не полегшить стосунки з соціумом.

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