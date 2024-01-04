Які 6 фраз не можна говорити партнеру: це зруйнує стосунки

Психологи стверджують, що у пар є тривожні сигнали у стосунках, про які вони вважають за краще не говорити. І є фрази, які є дуже токсичними, вони можуть зруйнувати стосунки на будь-якому етапі.

Які шість фраз не можна говорити своєму партнерові, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на CNBC.

Це так схоже на тебе

"Будь-яка фраза, яка дає глобальне уявлення про чийсь характер, дуже токсична і негативна, і не закінчиться добре", - зазначає психолог відносин Ліза Марі Боббі.

За її словами, це підриває зв'язок прихильності, змушуючи іншу людину відчувати, що пояснюватися безглуздо.

"Це позбавляє стосунки найважливішого кисню, який є у стосунках, крім кохання, а саме зростання. Це позбавляє можливості зростання та надії, і це може бути згубно", - наголошує Боббі.

Це не те, що сталося

За словами психолога, у кожному конфлікті є дві цілком обґрунтовані сторони, які часто зовсім відрізняються одна від одної.

"Якщо ми використовуємо такі фрази, ми говоримо, що моя точка зору правильна, і для вашої немає місця. Це знецінює", - наголошує вона.

Мета спілкування - зрозуміти точки зору один одного, а не підірвати їх.

Це не так вже й важливо

За словами Боббі, подібні слова знецінюють емоції вашого партнера та показують, що ви не бажаєте розуміти його почуття.

"Коли ви любите когось і пов'язані з ним, ваше завдання - звільнити місце для того факту, що вони різні, і те, що ваш партнер відчуває те, чого ви не відчуваєте, не означає, що він неправий", - каже Боббі.

Не зважаючи на глибину їхніх емоцій, ви можете розірвати емоційний зв'язок, каже вона.

Я йду

Порожні загрози розлучення чи припинення відносин зазвичай лише загострюють конфлікт.

"Якщо ви справді не маєте це на увазі та не маєте наміру довести справу до кінця, загрози розірвати стосунки можуть бути надзвичайно маніпулятивними та підірвуть довіру", - наголошує психолог.

Ти надто гостро реагуєш

За словами експертів, подібні слова зводять до мінімуму переживання вашого партнера, що може виявитися надзвичайно шкідливим.

"Відкидаючи почуття вашого партнера і називаючи їх ірраціональними, ви створите майже неможливу ситуацію для здорового розв'язання проблеми", - наголошують психологи.

Ти завжди/ніколи

У своїй книзі "Рецепт кохання: 7 днів до більшої близькості, зв'язку та радості" відомі клінічні психологи та дослідники Джон і Джулі Готтман виділяють дві фрази, які парам ніколи не слід використовувати: "Ти завжди" або "Ти ніколи".

"Ці тривожні фрази попереджають нас, що пара знаходиться на хиткій території. Можливо, починає виявлятися негативна перспектива", - пишуть вони.

Це часто говорять, коли партнер не може зробити те, чого, як ви гадаєте, він знає, від вас хочуть. Замість очікувати, що ваш партнер знає, чого ви хочете, висловіть свої бажання прямо, без звинувачень.

Наприклад, якщо ви хочете більше побачень, не кажіть: "Ти більше ніколи не запрошуєш мене на побачення", скажіть: "Я сумую за тобою. Чи можемо ми запланувати більше побачень віч-на-віч цього місяця?"