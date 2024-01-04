Що у нашій фізіології відповідає за продуктивність. Вас це здивує

Фізіологія часто робить нам підказки, але ми не завжди вміємо правильно реагувати на них і не розуміємо, про що вони кажуть нам сигналами тіла.

А про те, як насправді фізіологія впливає на продуктивність, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку психологічного порталу Purport.

Як фізіологія впливає на продуктивність

Наше тіло дуже розумне і воно завжди сигналізує нам чого йому не вистачає абощо у надлишку. Це можуть бути болі, поганий сон, хвороби, тимчасові фізичні вади та багато інших фізичних проявів.

На кожен фізіологічний прояв, зовні та всередині нас, варто звертати увагу і намагатися зрозуміти, про що нам каже наше тіло та внутрішні органи. Кожен прояв є важливим, але є три основні фактори, на які ми маємо звернути свою увагу.

Біоритми

У нас є внутрішній годинник, який визначає рівень енергії протягом дня. Пристосовуючи свої робочі звички до природного циклу, ми можемо оптимізувати щоденну продуктивність. Наприклад, щоб узгодити роботу із 90--хвилинними внутрішніми циклами працюйте по 90-хвилинних спринтах з 20-хвилинними перервами між ними.

Нейромедіатори

Коли ви очікуєте щось приємне, рівень дофаміну підвищується, що активує мотивацію та увагу. Щоб підтримувати здоровий рівень дофаміну отримуйте позитивне підкріплення, коли ви успішно виконуєте завдання. Орієнтуйтеся на результат, адже це спонукає завершення роботи.

Стрес

Наш організм має систему реагування на стрес, що допомагає працювати під тиском, але вона не розроблена для тривалих періодів. Постійний стрес підтримує високий рівень кортизолу, що знижує продуктивність, спричиняє розлади сну, викликає постійну втому і тривогу.

Ви не завжди можете уникнути стресових ситуацій, але ви можете щодня вживати заходів для зниження рівня кортизолу, що відповідає за негатив.