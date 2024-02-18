Що таке Night Shift на iPhone і чому важливо ним користуватися

Що таке Night Shift

Night Shift - це режим, в якому ваш екран випромінює тепле жовте світло, завдяки якому очі менше втомлюються в темряві або у нічний час доби. Крім того, наукові факти підтверджують, що у звичайному режимі роботи випромінювання дисплея смартфона або іншого пристрою викликає у організму відчуття, що зараз день - це заважає нормально заснути.

Night Shift вирішує цю проблему - налаштовуєте зручну температуру кольору без шкоди для свого організму. Звичайне світіння загрожує не тільки недосипом, але і збоєм біологічного годинника, що призводить до різних захворювань, наприклад, до діабету.

Як увімкнути Night Shift

Відкрийте Пункт керування та натисніть на регулятор яскравості сильніше. Побачте внизу всі моментальні налаштування екрана, зокрема Night Shift. Натисніть на нього, щоб увімкнути, незважаючи на те, що він автоматично запускається за розкладом.

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Навіщо налаштовувати Night Shift

Режим Night Shift можна і потрібно налаштовувати, регулюючи температуру кольору дисплея. Зайдіть у Налаштування, натисніть "Екран і яскравість", виберіть Night Shift. Посуньте повзунок вправо, якщо хочете, щоб передача кольору була теплішою. Чим тепліше, тим корисніше буде для ваших очей у темну пору доби.

Ви можете перемістити повзунок вліво, щоб отримати холодніше освітлення. Важливо пам'ятати, що занадто холодні відтінки можуть позбавити зображення природності, тому регулюйте повзунок, щоб зберегти баланс.

Не соромтеся зміщувати його праворуч, навіть якщо спочатку може виникнути певний дискомфорт. Ви швидко звикнете до тепловатого екрану, користуючись програмою.

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Важливо налаштувати розклад увімкнення Night Shift. Проблема в тому, що вибір автоматичного включення не завжди точний.