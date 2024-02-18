Что такое Night Shift на iPhone и почему важно им пользоваться

Что такое Night Shift

Night Shift - это режим, в котором ваш экран излучает теплый желтоватый свет, благодаря которому глаза меньше устают в темноте или в ночное время суток. Кроме того, научные факты подтверждают, что в обычном режиме работы излучение дисплея смартфона или другого устройства вызывает у организма ощущение, что сейчас день - это мешает нормально заснуть.

Night Shift решает эту проблему - настраиваете удобную цветовую температуру без вреда для своего организма. Обычное свечение грозит не только недосыпом, но и сбоем биологических часов, что приводит к самым разным заболеваниям, например, к диабету.

Как включить Night Shift

Откройте Пункт управления и посильнее нажмите на регулятор яркости. Увидите внизу все моментальные настройки экрана, в том числе Night Shift. Нажмите на него, чтобы включить, несмотря на то, что он автоматически запускается по расписанию.

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Зачем настраивать Night Shift

Режим Night Shift можно и нужно настраивать, регулируя цветовую температуру дисплея. Зайдите в Настройки, нажмите "Экран и яркость", выберите Night Shift. Передвиньте ползунок вправо, если хотите, чтобы цветопередача была теплее. Чем теплее, тем полезнее будет для ваших глаз в темное время суток.

Вы можете переместить ползунок влево, чтобы получить более холодное освещение. Важно помнить, что слишком холодные оттенки могут лишить изображение естественности, поэтому регулируйте ползунок так, чтобы сохранить баланс.

Не стесняйтесь смещать его вправо, даже если вначале может возникнуть некоторый дискомфорт. Вы быстро привыкнете к тепловатому экрану, пользуясь приложением.

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Важно настроить расписание включения Night Shift. Проблема в том, что выбор автоматического включения не всегда бывает точен.