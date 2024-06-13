Що таке міцелярна вода та чим вона відрізняється від тонера

Міцелярна вода - очищуючий продукт, в якому основними діючими очисними компонентами є зважені у воді міцели.

Чи потрібна вона у догляді, та чим вона відрізняється від інших косметичних засобів - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що таке міцелярна вода

Міцели - це крихітні хімічні структури, агреговані з молекул ліпідів, здатні витягувати бруд і жирні забруднення з поверхні шкіри.

У складі м’яких миючих засобів, очищеної води та зволожувачів міцелярна вода не потребує інтенсивного фізичного тертя об шкіру, щоб розкрити свій потенціал, тому навряд чи викличе стрес для чутливої ​​шкіри та спровокує побічні реакції, такі як подразнення чи запалення.

"Думайте про міцелярну воду як про зволожуючу м’яку воду. Вона зволожує шкіру, притягує бруд і жир зі шкіри та залишає молекули, які притягують воду", - розказала косметолог Рейчел Лозіна.

Як працює міцелярна вода

Міцелярна вода очищає від забруднень і видаляє макіяж, бруд і жир, захищаючи та зберігаючи природну гідратацію шкіри. Знання того, як правильно використовувати міцелярну воду, може забезпечити найкраще очищення щоразу.

Стандартний метод передбачає протирання обличчя ватним диском, змоченим у міцелярній воді, і зміну стільки ватних дисків, скільки потрібно, поки останній не залишиться білим.

На відміну від інших видів миючих засобів, таких як пінки, гелі чи гідрофільні олії, міцелярні води можна використовувати як універсальний засіб для зняття макіяжу.

Засіб допомагає видалити залишки засобів для тонування обличчя, таких як тональні креми, консилери, пудри для кріплення тощо.

Він також досить м’який, щоб використовувати його на делікатних ділянках, таких як навколо очей і губ, допомагаючи змити туш, підводки, тіні, і губні помади, не викликаючи дискомфорту чи ризику подразнення та поколювання.

В чому різниця міцелярної води та тонера

Міцелярна вода і тонік виглядають схожими і наносяться одним і тим же способом, але експерти відзначають, що між цими двома продуктами є відмінності.

Тонер, як правило, має в’яжучу основу, тобто на основі спирту або альфа-гідроксикислоти, тоді як міцелярна вода зволожує зі зваженими молекулами олії.

Міцелярна вода ніжніше до вашої шкіри, особливо якщо у вас вона чутлива.

Окрім різних формул, міцелярна вода та тонік створені для досягнення різних цілей догляду за шкірою.

Міцелярна вода спрямована на очищення, видалення макіяжу, бруду та шкірного жиру зі шкіри. Тоніки, навпаки, зосереджені на нормалізації pH шкіри після очищення.

Тому, незалежно від вашого типу шкіри та процедури очищення, використання тоніка відразу після очищення має вирішальне значення для підтримки здоров’я шкіри.