Що таке ментальна гігієна і чому вона так важлива

Досить часто ми нехтуємо звичками, які підтримують наше психічне здоров'я, тобто своєю ментальною гігієною. Як наслідок отримуємо напади тривоги, раптові емоційні сплески, роздратування чи пригніченість.

Розвиток культури ментальної гігієни серед українців є дуже важливим, адже всі хочуть жити у психологічно-здоровому суспільстві.

Про важливість гігієни психіки заговорили відносно нещодавно, проте вона набуває все більшої важливості. А Ментальна гігієна - практики, які спрямовані на покращення психологічного стану, зниження проявів стресу, укріплення стосунків з іншими людьми та підвищення якості життя. Від цього напряму залежить не тільки наше психічне здоров'я, а й фізичний стан та довголіття.

Основою ментальної гігієни є навички турботи про себе, починаючи із фізичних потреб:

повноцінний сон

водний баланс

регулярне харчування, що відповідає потребам тіла та фізична активність.

Ми іноді звикаємо терпіти фізичний дискомфорт та ігнорувати тілесність заради роботи або інших задач. Важливо, щоб ви проявляли увагу до сигналів свого тіла та вчилися реагувати на них відповідно, задовольняючи спершу свої фізичні потреби. Без цього ментальне здоров'я зберегти не вдасться.

Ще однією важливою навичкою є здатність повертатися у момент тут і зараз через медитацію, дихальні практики, майндфулнес або просто пауза протягом дня, коли ви перемикаєтесь з думок та задач на себе у моменті.

Так ви зможете віднайти кращий контакт із собою, дізнатися більше про свої істинні потреби та емоції, насолодитися своїм життям тоді, коли воно відбувається, зараз. Зробіть своєю звичкою приділяти увагу собі хоча б кілька хвилин на день.

Наступним аспектом є свідоме ставлення до власних емоцій, вміння їх проживати та виражати на противагу ігноруванню, замовчуванню чи пригніченню своїх почуттів. У пригоді тут може стати звичка вести щоденник, практики здорової комунікації, знання своїх тригерних точок та їх пропрацювання в терапії тощо. Усе це об'єднує спільна ідея: ваші емоції важливі, ви маєте право їх відчувати та виражати.

Що таке ментальна гігієна (фото: Freepik)

Особисті кордони також є фактором нашої ментальної гігієни. До них входять:

межі наших можливостей, коли ми вчимося брати на себе таке навантаження, яке можемо витримати

кордони часу, який ми виділяємо на різні сфери свого життя; вміння казати "ні" тому, що нас руйнує або не влаштовує

здатність розрізняти свої цілі та бажання від нав'язаних іншими

повага до кордонів інших людей.

На наше ментальне здоров'я впливають не тільки внутрішні, а й зовнішні фактори Ментальна гігієна передбачає свідомий контроль над тим, що вас оточує, та дії, щоб створювати для себе комфортне середовище. Це стосується фізичного комфорту (тепла, зручності, чистоти), психологічного оточення (з ким ви спілкуєтесь, як ви спілкуєтесь, як це спілкування впливає на вас), інформаційного середовища (тут і новини, і соціальні мережі).

Оскільки ми соціальні за своєю суттю, спілкування також є важливим для ментального здоров'я, а соціальна ізоляція, навпаки, йому шкодить. Важливо, щоб у вас були люди, до яких ви відчуваєте прив'язаність та симпатію: друзі, родина або партнер.

Також позитивно впливає відчувати себе частиною якоїсь більшої групи - це може бути участь у волонтерському русі чи вступ до фан-клубу улюбленого письменника. Віртуальне спілкування теж не виключення, проте воно не здатне замінити нам реальний живий контакт.