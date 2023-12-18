Что такое ментальная гигиена и почему она так важна

Довольно часто мы пренебрегаем повадками, которые поддерживают наше психическое здоровье, то есть своей ментальной гигиеной. В результате получаем приступы тревоги, внезапные эмоциональные всплески, раздражение или подавленность.

Развитие культуры ментальной гигиены среди украинцев очень важно, ведь все хотят жить в психологически здоровом обществе.

О важности гигиены психики заговорили относительно недавно, однако она приобретает все большую важность. А Ментальная гигиена - практики, направленные на улучшение психологического состояния, снижение проявлений стресса, укрепление отношений с другими людьми и повышение качества жизни. От этого направления зависит не только наше психическое здоровье, но и состояние и долголетие.

Основой ментальной гигиены являются навыки заботы о себе, начиная с физических нужд:

полноценный сон

водный баланс

регулярное питание, отвечающее потребностям тела и физической активности.

Мы иногда привыкаем терпеть физический дискомфорт и игнорировать телесность ради работы или других задач. Важно, чтобы вы проявляли внимание к сигналам своего тела и учились реагировать на них соответственно, удовлетворяя свои физические потребности. Без этого ментальное здоровье сберечь не удастся.

Еще одним важным навыком является способность возвращаться в данный момент здесь и сейчас через медитацию, дыхательные практики, майндфулнес или просто пауза в течение дня, когда вы переключаетесь из мыслей и задач на себя в данный момент.

Так вы сможете найти лучший контакт с собой, узнать больше своих истинных потребностей и эмоций, насладиться своей жизнью тогда, когда она происходит, сейчас. Сделайте своей привычкой уделять внимание себе хотя бы несколько минут в день.

Следующим аспектом является сознательное отношение к собственным эмоциям, умение их проживать и выражать в противовес игнорированию, замалчиванию или подавлению своих чувств. Пригодится здесь привычка вести дневник, практики здоровой коммуникации, знание своих триггерных точек и их проработка в терапии и т.д. Все это объединяет общая идея: ваши эмоции важны, вы имеете право их чувствовать и выражать.

Что такое ментальная гигиена (фото: Freepik)

Личные границы тоже являются фактором нашей ментальной гигиены. В них входят:

пределы наших возможностей, когда мы учимся брать на себя такую нагрузку, которую можем выдержать

границы времени, которое мы выделяем на разные сферы своей жизни; умение говорить "нет" потому, что нас разрушает или не устраивает

способность различать свои цели и желания от навязанных другими

уважение к границам других людей.

На наше ментальное здоровье оказывают влияние не только внутренние, но и внешние факторы. Это касается физического комфорта (тепла, удобства, чистоты), психологического окружения (с кем вы общаетесь, как вы общаетесь, как это общение влияет на вас), информационной среды (здесь и новости и социальные сети).

Поскольку мы социальные по своей сути, общение также важно для ментального здоровья, а социальная изоляция, наоборот, ему вредит. Важно, чтобы у вас были люди, к которым вы чувствуете привязанность и симпатию: друзья, семья или партнер.

Также положительно влияет чувствовать себя частью какой-то большей группы - это может быть участие в волонтерском движении или вступление в фан-клуб любимого писателя. Виртуальное общение тоже не исключение, но оно не способно заменить нам реальный живой контакт.