Як навчитися керувати своїми емоціями

Керування емоціями багатьом дається дуже складно, оскільки не всі розуміють, як їх приборкати і навіщо. Але вони часто заважають приймати реальність раціонально.

Про те, як навчитися приборкувати емоції, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку психологічної допомоги Кrisenchat Ukrainian.

Як приборкати свої емоції

Емоційне здоров’я визначає, наскільки успішно ми можемо впоратися з викликами повсякденного життя. Розвиток емоційного інтелекту та вміння ефективно керувати емоціями - це складова нашого нормального існування.

Керування емоціями дозволяє ефективно впливати на своє ставлення до проблем, стресів та невдач, а також взаємодіяти з іншими людьми на рівні глибокого розуміння, а не істерик.

Емоції - це одна з найбільш потужних сил у нашому житті. Вони можуть впливати на наш настрій, дії та взаємовідносини з іншими. Тому, навчитися ефективно керувати своїми емоціями - це важлива навичка, яка допомагає полегшити життя і підвищити психологічний комфорт. Ось кілька порад, які можуть вам в цьому допомогти:

Свідомість емоцій

Почніть з усвідомлення своїх емоцій.Регулярно запитуйте себе: "Як я себе почуваю зараз?" Це перший крок до керування емоціями. Бо якщо ми не розуміємо, що ми відчуваємо і ми не можемо знати, що із цим робити.

Дайте місце всім емоціям у своєму житті

Емоції - це важлива частина життя. Вони мають свої функції і багато в чому нам допомагають. Не судіть себе за те, що ви відчуваєте, а намагайтеся усвідомити їх причини.

Проживання та вираження емоцій

Знаходьте свої способи екологічного проживання власних емоцій. В цьому вам може допомогти мистецтво та творчість, письмо, спілкування з близькими, фізична активність або медитації.

Як проживати базові автентичні емоції? Страх - чого я боюся? наскільки ймовірно це може статися? Пошук інформації. Замість страху приходить спокій. Гнів - зрозуміти, де порушують мої кордони.

Відстояти кордони, розслабити тіло, почати говорити. Замість гніву приходить рішучість. Смуток - про що мій сум? Забезпечити мінімум подразників і дозволити собі посумувати. Після суму приходить прийняття. Радість - насолоджуватися, радіти і нічого не робити.

Як керувати емоціями (фото: Freepik)

Практикуйте майндфулнес та техніки релаксації

Майндфулнес допомагає зосередити увагу на моменті, а не турбуватися про минуле чи майбутнє. В цьому вам допоможуть техніки релаксації, такі як глибоке дихання, йога, або медитація.

Звертайтесь по допомогу

Розмовляйте з довіреними людьми про свої емоції. Ділитися своїми почуттями є дуже корисним. Але якщо ви відчуваєте, що емоції стають важким тягарем, не соромтеся звернутися до професійного психолога за допомогою.