Як навчитися керувати своїми емоціями
Керування емоціями багатьом дається дуже складно, оскільки не всі розуміють, як їх приборкати і навіщо. Але вони часто заважають приймати реальність раціонально.
Про те, як навчитися приборкувати емоції, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку психологічної допомоги Кrisenchat Ukrainian.
Як приборкати свої емоції
Емоційне здоров’я визначає, наскільки успішно ми можемо впоратися з викликами повсякденного життя. Розвиток емоційного інтелекту та вміння ефективно керувати емоціями - це складова нашого нормального існування.
Керування емоціями дозволяє ефективно впливати на своє ставлення до проблем, стресів та невдач, а також взаємодіяти з іншими людьми на рівні глибокого розуміння, а не істерик.
Емоції - це одна з найбільш потужних сил у нашому житті. Вони можуть впливати на наш настрій, дії та взаємовідносини з іншими. Тому, навчитися ефективно керувати своїми емоціями - це важлива навичка, яка допомагає полегшити життя і підвищити психологічний комфорт. Ось кілька порад, які можуть вам в цьому допомогти:
Свідомість емоцій
Почніть з усвідомлення своїх емоцій.Регулярно запитуйте себе: "Як я себе почуваю зараз?" Це перший крок до керування емоціями. Бо якщо ми не розуміємо, що ми відчуваємо і ми не можемо знати, що із цим робити.
Дайте місце всім емоціям у своєму житті
Емоції - це важлива частина життя. Вони мають свої функції і багато в чому нам допомагають. Не судіть себе за те, що ви відчуваєте, а намагайтеся усвідомити їх причини.
Проживання та вираження емоцій
Знаходьте свої способи екологічного проживання власних емоцій. В цьому вам може допомогти мистецтво та творчість, письмо, спілкування з близькими, фізична активність або медитації.
Як проживати базові автентичні емоції? Страх - чого я боюся? наскільки ймовірно це може статися? Пошук інформації. Замість страху приходить спокій. Гнів - зрозуміти, де порушують мої кордони.
Відстояти кордони, розслабити тіло, почати говорити. Замість гніву приходить рішучість. Смуток - про що мій сум? Забезпечити мінімум подразників і дозволити собі посумувати. Після суму приходить прийняття. Радість - насолоджуватися, радіти і нічого не робити.
Як керувати емоціями (фото: Freepik)
Практикуйте майндфулнес та техніки релаксації
Майндфулнес допомагає зосередити увагу на моменті, а не турбуватися про минуле чи майбутнє. В цьому вам допоможуть техніки релаксації, такі як глибоке дихання, йога, або медитація.
Звертайтесь по допомогу
Розмовляйте з довіреними людьми про свої емоції. Ділитися своїми почуттями є дуже корисним. Але якщо ви відчуваєте, що емоції стають важким тягарем, не соромтеся звернутися до професійного психолога за допомогою.
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