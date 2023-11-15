Що таке когнітивна втома та як з нею впоратись дорослим і дітям

Досить часто люди працюють до останнього та не помічають, як проходить повз них життя, зникає енергія, бажання жити яскраво і все йде ніби за одним сценарієм. А причиною цього є виснаження та стрес, який стає способом життя.

Про те, що таке когнітивна втома та як з нею боротися, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар Світлани Ройз на платформі " Ти як? ", що є ініціативою Олени Зеленської за програмою ментального здоров'я.

Що таке когнітивна втома

В умовах тривалого стресу і дорослим, і дітям властиве когнітивне виснаження - стан "психічної втоми", коли розумової роботи і відповідальності забагато, а відпочинку, сну та можливості розслабитися бракує.

Когнітивна втома впливає на наш емоційний стан і через неї виникають проблеми з:

концентрацією. Тобто, людина стає неуважною та не може зібратися

продуктивністю. Людина довше працює і набагато швидше втомлюється.

сприйняттям гумору та метафор. Це може сприйматися як насмішка, особливо, коли мова йде про підлітків

плануванням. Людині стає важко запланувати свої справи чи розписати свій день.

Як когнітивна втома впливає на дорослих і дітей (фото: Freepik)

Як запобігти когнітивній втомі

Для того, щоб запобігти появі цього явища, психологиня рекомендує розбивати всі щоденні справи на етапи, між якими обов’язково будуть присутні паузи для відпочинку.

Якщо це стосується дитини, то варто питати у неї з якого етапу вона б хотіла почати та зауважуйте завершення кожного з них. Адже їй може здаватися, що навіть домашнє завдання чи прибирання - це дуже важко.

Частіше робіть перерви, виходьте на свіже повітря, на короткі прогулянки та відволікайтеся від чатів, новин і гаджетів загалом.

Якщо ви мали безсонну ніч - то виділіть 10-20 хвилин на те, щоб просто посидіти із заплющеними очима.

Не забувайте регулярно їсти і краще теплі страви. Також пийте воду.

Вам піде на користь фізична активність - різні вправи, які вам під силу та в радість, медитації, творчість, розмови з психологом та практики майндфулнес.

А ще не забувайте залишати себе та свою дитину у спокої. Зараз не час бути перфекціоністом. Не картайте себе за помилки. Краще зробіть щось, що потішить і вас і дитину. Пам’ятайте, що радість - це ваша енергія.